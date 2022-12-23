Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.447,23
ALTIN
1.076,72
DOLAR
18,70
STERLİN
22,55
EURO
19,86
Flaş Haber
Asgari ücret açıklandı!
Kapat

Ocak’ta başlıyor

Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yürütülen "I'm Sports+ Volunteer!" başlıklı projenin imzaları atıldı.

23 Aralık 2022 Cuma 02:46
Ocak’ta başlıyor

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Dayanışma Programı (ESC) programı kapsamında desteklenen "I'm Sports+ Volunteer!" projesinin sözleşmesi yapıldı.
Projenin Avrupa genelinde kabul edilen 21 projenin arasına girdiğini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Projemiz Avrupa genelinden kabul edilen 21 proje arasına girerek büyük bir başarı elde etmiştir. Projemiz kapsamında 40 gönüllü genç faydalanacaktır.  Projemiz 01 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecektir. Gençlerimize hayırlı olsun.” dedi. 
“PROJELER DESTEKLENİYOR”
Uğuz, “Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, derneğimiz tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası projelerimiz ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz. Sorgun Gençlik Derneği tarafından, European Solidarity Corps Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı kapsamında hazırlanan "I'm Sports+ Volunteer!" başlıklı projemiz Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından onaylanmıştı. Bu kapsamda dün sözleşme imzalarımızı attık.” ifadelerini kullandı.


“AVRUPA BİRLİĞİ GİRİŞİMİDİR”
 Avrupa Dayanışma Programının (ESC),  yeni bir Avrupa Birliği girişimi olduğunu belirten Uğuz, “Gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.  Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır.” şeklinde konuştu. 
»Selma Şahin 

Anahtar Kelimeler:
Ocakta Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilere doğa eğitimi
Öğrencilere doğa eğitimi
Öğrencilerin yanında oldu
Öğrencilerin yanında oldu
Üniversiteyi anlattı
Üniversiteyi anlattı
Toplantı yapıldı
Toplantı yapıldı
6'dan 66'ya okuyor
6'dan 66'ya okuyor
Kitap buluşmalarına devam
Kitap buluşmalarına devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim