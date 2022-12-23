Ocak’ta başlıyor

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Dayanışma Programı (ESC) programı kapsamında desteklenen "I'm Sports+ Volunteer!" projesinin sözleşmesi yapıldı.

Projenin Avrupa genelinde kabul edilen 21 projenin arasına girdiğini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Projemiz Avrupa genelinden kabul edilen 21 proje arasına girerek büyük bir başarı elde etmiştir. Projemiz kapsamında 40 gönüllü genç faydalanacaktır. Projemiz 01 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecektir. Gençlerimize hayırlı olsun.” dedi.

“PROJELER DESTEKLENİYOR”

Uğuz, “Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, derneğimiz tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası projelerimiz ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz. Sorgun Gençlik Derneği tarafından, European Solidarity Corps Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı kapsamında hazırlanan "I'm Sports+ Volunteer!" başlıklı projemiz Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından onaylanmıştı. Bu kapsamda dün sözleşme imzalarımızı attık.” ifadelerini kullandı.



“AVRUPA BİRLİĞİ GİRİŞİMİDİR”

Avrupa Dayanışma Programının (ESC), yeni bir Avrupa Birliği girişimi olduğunu belirten Uğuz, “Gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır.” şeklinde konuştu.

»Selma Şahin