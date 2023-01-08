Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01

Müzik salonu açılıyor

Saraykent ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yapımına başlanan müzik salonun çalışmaları devam ediyor.

08 Ocak 2023 Pazar 02:15
Müzik salonu açılıyor

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, yetkililerden bilgi aldı. 
Öğrencilerin geleceği için her şeyi yapacaklarını belirten Doğan, “Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeleri için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz.  Çok Programlı Anadolu Lisemizde eminiz ki birçok öğrencimiz müzikle ilgileniyordur. Bizlerde öğrencilerimizin bu yeteneklerini köreltmelerini istemiyoruz. Bu kapsamda okulumuzda yapımı devam eden müzik salonumuzu inceledik. İnşallah tamamlandığında öğrencilerimiz burada en kaliteli eğitimleri alacaklar.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Müzik Salonu Açılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Başarımız öğrencilerimizin mutluluğu”
“Başarımız öğrencilerimizin mutluluğu”
“Biz Eğitim Bir Sen'iz”
“Biz Eğitim Bir Sen'iz”
Kitaplar teslim ediliyor
Kitaplar teslim ediliyor
Müdürler toplantısı yapıldı
Müdürler toplantısı yapıldı
Yazıcı’dan ziyaret
Yazıcı’dan ziyaret
Katılım yoğun
Katılım yoğun
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim