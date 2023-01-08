Müzik salonu açılıyor

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerin geleceği için her şeyi yapacaklarını belirten Doğan, “Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeleri için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Çok Programlı Anadolu Lisemizde eminiz ki birçok öğrencimiz müzikle ilgileniyordur. Bizlerde öğrencilerimizin bu yeteneklerini köreltmelerini istemiyoruz. Bu kapsamda okulumuzda yapımı devam eden müzik salonumuzu inceledik. İnşallah tamamlandığında öğrencilerimiz burada en kaliteli eğitimleri alacaklar.” dedi. »Haber Merkezi