Müftüden öğrencilere konferans

Konferansta İlçe Müftüsü Recep Şimşek tarafından ‘Din İstismarı İle Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi’ konusu ele alındı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İlçe Müftüsü Recep Şimşek konuşmasında, “ Hz. Peygamber (s.a.v.) yüz bini aşkın insana hitap ettiği Veda Hutbesinde şöyle buyurmuştur: ‘Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti.’ Bu hadis-i şerif, bizlere, temel kaynaklarımızın Kur’an ve sünnet olduğunu belirtmiştir. Emellerine ulaşmak için her türlü yolu mubah gören, dini istismar eden, milletin zekâtını, sadakasını, kurbanını çalan, evladını elinden alan örgütler asla dini bir yapı olarak nitelendirilemez. Müslüman her zaman uyanık ve dikkatli olmalıdır. Peygamber Efendimiz ‘Mümin bir delikten iki defa sokulmaz.’ buyurmuştur. Toplumumuz, dini istismar etmek isteyen örgütlerden hep zarar görmüştür. Bize düşen aklımızı kullanmak ve olaylardan ibret almaktır. Olaylara ibret nazarıyla bakarken kendimizin, ailemizin, çocuklarımızın, yakınlarımızın sağlam ve sahih dini bilgilerle donatılmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi