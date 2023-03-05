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Müdürlerle toplantı yapıldı

Sarıkaya ilçesinde, ilkokul ve ortaokul müdürlerinin katılımıyla Müdürler Toplantısı yapıldı.

05 Mart 2023 Pazar 02:40
Müdürlerle toplantı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Şube Müdürü Agah Ayhan da katılım sağladı.
Gerçekleştirilen toplantıda okulların tertip ve düzeni, yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yürütülen projeler hakkında fikir alışverişi ve değerlendirmelerde bulunuldu. 
Toplantı sonunda gayretlerinden dolayı okul müdürlerine teşekkür eden Yoldaş, toplantıyı sonlandırdı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 05.03.2023 10:46
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