Müdürler toplantısı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptığı toplantıda gündem maddelerinden; Aile Okulu Projesi, Ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi, ESER Projesi ve yapılan çalışmalar ile yapılan faaliyetler ve faaliyetlere katılım verileri, ERASMUS Plus Projeleri, TÜBİTAK Projeleri, ajansların proje süreçleri ve yapılan çalışmalar, TEKNOFEST, faydalı model ve patent çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, periyodik kontroller, sıfır atık işlemleri, pansiyonlu okul denetimleri, okul sağlığı hizmetleri, kantin denetimleri, kütüphanelerin zenginleştirilmesi, okul öncesi eğitim, DYK Kursları, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri, LGS ve YSK'ye yönelik çalışmalar ve kazanım elde etme süreçlerinin izlenmesi, okullardaki sistemlerin servis kontrolleri ve baca temizlik işlemleri, özel eğitim kurumlarının denetimleri, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ve kurumsal iletişim konuları görüşülerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

Aynı zamanda yarıyıl tatilinde yapılacak çalışmalar ve açılacak kurslar ile 2.dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı. Birinci yarıyılın genel bir değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada; “Öğrencilerimizin akademik ve duygusal gelişimlerinin bilimsel ölçeklerle takibinin titizlikle yapılması, kök değerlerimizin öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve olumlu davranışlara dönüşmesi, her öğrencimizin mutlaka baskın yeteneğinin tespit edilerek yeteneğine uygun etkinliklere dahil edilmesi ve veli eğitimlerine ivmeli bir şekilde devam edilmesinin önemini hassaten vurguladı. Toplantı sonrasında ilçe kaymakamı Sayın Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Sayın Eyüp Çakır ile de bir araya gelinerek eğitimle ilgili görüş ve öneri paylaşımında bulunuldu. Görüşmenin ardından Çekerek Bilim Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürümüz ve toplantıya katılan müdürlerimiz burada incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Çekerek Bilim Merkezine gezi ve gözlem için ilçelerimizden gelen öğrencilerle sohbet eden Müdürümüz Bilim Merkezini şu ana kadar 15.000 öğrencimizin ziyaret ettiğini ve planlama çerçevesinde ziyaretlerin devam ettiğini belirterek buradaki ortamın öğrencilerimizin gelişimine önemli katkı sağlandı. Eğitim camiası ve velilerimizi Bilim Merkezini çocuklarla birlikte ziyaret etmeye davet ederek çocuklarımız için bu ortamı sağlayan Devlet Ricalimize ve emek veren herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi