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Müdürler toplandı

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında Lise Müdürleri toplantısı yapıldı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Müdürler toplandı

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube müdürleri Agah Ayhan ve Ahmet Karakaş ile birlikte ilçede bulunan lise müdürleri katılım sağladı. 
Toplantıda; deneme sınavları, eğitim öğretim faaliyetleri, yürütülen projeler ve okullarımızın tertip ve düzeni konuları ele alındı. 
Toplantı sonrası okul müdürlerine teşekkür eden Yoldaş, gayretlerinden dolayı okul müdürlerine teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Müdürler Toplandı
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