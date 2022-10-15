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Müdürler bir arada

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ve Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyolu ziyaret etti. 

15 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Müdürler bir arada

Ziyarette bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürleri eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerine istişarelerde bulundu. 
Misafirperverliğinden dolayı Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkür eden Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ve Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, yeni eğitim ve öğretim hayatında başarılar dilediler. »Haber Merkezi

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Müdürler Bir Arada
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