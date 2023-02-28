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Moral oluyor

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Gezici Kütüphane, Kahramanmaraş’taki çadır kent bölgesindeki çocuklara moral olmaya devam ediyor.

28 Şubat 2023 Salı 02:00
Moral oluyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gezici Kütüphane’nin çocuklara resim, matematik, zekâ oyunları gibi etkinliklerle birlikte oyuncak ve kitap dağıtımı yaparak moral verdiği belirtildi.
Kahramanmaraş’taki çadır kent bölgesinde yaşayan çocukların yoğun ilgi gösterdiği Gezici Kütüphane, onlara sadece kitap okuma alışkanlığı kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli oyunlarla da eğitimlerine destek oluyor. Gezici Kütüphane, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor ve onlara yeni şeyler öğrenme fırsatı sunuyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Gezici Kütüphane’nin amacının çocuklara kitap sevgisi aşılamak ve kültürel faaliyetlerle ilgilerini artırmak olduğunu belirtiyor. Bu tür etkinliklerin çocukların hayatında önemli bir rol oynadığını vurgulayan yetkililer, Gezici Kütüphane’nin faaliyetlerinin devam edeceğini söylediler. »Haber Merkezi

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Moral Oluyor
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