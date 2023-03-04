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Misafir öğrencilere ziyaret

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından aileleriyle Yozgat’a gelen öğrenciler, yerleştirildikleri okullarda eğitimlerine devam ediyor.

04 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Misafir öğrencilere ziyaret

Yozgat ve ilçelerine gelen öğrenciler istedikleri okula kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim hayatlarına devam ediyorlar.
Bu kapsamda Sarıkaya ilçesine gelen öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ziyaret etti. 
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunu ziyaret eden Yoldaş öğrenciler ile bir araya gelerek, daima yanlarında olduklarının mesajını iletti.
Yoldaş, “Bakanlığımızın gönderdiği eğitim setleri kendilerine verildi. Aynı zamanda ilçemizde Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından bu çocuklarımıza ve ailelerine psikososyal destek veriliyor. Deprem bölgesinden gelen çocuklarımızı diğer çocuklarımızdan ayırmadan tüm ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz. Moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak için sürekli çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Süreç içerisindeki gayretlerinden dolayı öğretmenlere ve okul idarecilerine de teşekkür eden Yoldaş, ziyareti sonlandırdı. »Haber Merkezi

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Misafir öğrencilere Ziyaret
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