Miniklerden ziyaret

ETwinning faaliyetleri kapsamında Akbay İlkokulu 1/B sınıfı öğretmeni Emel Sünnetçi, öğrencileri ile ‘Küçük Atıklar İle Büyük Hayallere(Big Dreams With Small Trash)’ projesini hayata geçirecek.

Ziyarette yapacakları proje hakkında İlçe Milli eğitim Müdürü Zeki Akkan’a bilgi veren Sınıf Öğretmeni Emel Sünnetçi, “Projemiz kapsamında plastik kapaklar toplayıp engelli bir bireye tekerlekli sandalye almaktır. Sizler de plastik kapaklarınızı atmak yerine biriktirirseniz bir engelli vatandaşımızın özgür kalabilmesine yardımcı olabilirsiniz. Projemiz kapak biriktirmenin yanı sıra atık malzemelerle birçok etkinlik yapmaya da olanak sağlayarak öğrencilerimizin gelişime katkı sağlayıp farkındalık da kazandıracaktır.” dedi.

Proje için Akbay İlkokulu Okul idaresi, 1/B Sınıf Öğretmeni Emel Sünnetçiye teşekkür eden Akkan, öğrencilere projede başarılar diledi.

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