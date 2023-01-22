Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.490,34
ALTIN
1.165,45
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,42

Minikler lavanta ektiler

Sarıkaya ilçesinde, 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri cami bahçelerine lavanta ekimi yaptılar.

22 Ocak 2023 Pazar 02:37
Minikler lavanta ektiler

İlçe Müftülüğü tarafından eğitim verilen 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri Yunus Emre, Yeşil ve Beştepe Camilerinin bahçelerine lavanta ekimi yaptılar.
Kur’an Kursu hocasının eşliğinde gerçekleştirilen lavanta ekimini velilerde katılım sağladı. 
Gerçekleşen ekim çok renkli görüntülere sahne olduğunu belirten İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, “Lavantaları temin eden hayırsever Abdullah Karataş bey başta olmak üzere bütün görevli hocalarımıza, bayan kardeşlerimize ve geleceğimiz olan masum minik yavrularımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Minikler Lavanta Ektiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İyi tatiller”
“İyi tatiller”
“Başarmak için çalışacağız”
“Başarmak için çalışacağız”
“Kazanç olarak görün”
“Kazanç olarak görün”
Harçlıklarını bağışladılar
Harçlıklarını bağışladılar
Tatlı ve mutlu yorgunluk
Tatlı ve mutlu yorgunluk
Velilere ziyaret
Velilere ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim