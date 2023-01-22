Minikler lavanta ektiler

İlçe Müftülüğü tarafından eğitim verilen 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri Yunus Emre, Yeşil ve Beştepe Camilerinin bahçelerine lavanta ekimi yaptılar.

Kur’an Kursu hocasının eşliğinde gerçekleştirilen lavanta ekimini velilerde katılım sağladı.

Gerçekleşen ekim çok renkli görüntülere sahne olduğunu belirten İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, “Lavantaları temin eden hayırsever Abdullah Karataş bey başta olmak üzere bütün görevli hocalarımıza, bayan kardeşlerimize ve geleceğimiz olan masum minik yavrularımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

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