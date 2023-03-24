Minikler itfaiyeyi tanıdı

Cumhuriyet Ortaokulu anasınıfı öğrencileri, Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İtfaiye Müdürlüğü'ne ait hizmet binasının tüm birimlerini gezen öğrenciler, itfaiye erlerinden ders aldı. Minikler bol bol hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi.

Yıldızlar B şubesi anasınıfı öğretmeni Yasemin Gökgöz 4-6 yaş arasındaki çocuklara itfaiyeyi tanıttıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi itfaiye müdürlüğüne getirdik. İtfaiyenin önemi ve görevleri hakkında tanıtım yaptılar. İtfaiye Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Ebubekir Karatepe, Yıldızlar B şubesi anasınıfı öğrenci ve öğretmenlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Karatepe, "Biz başta anaokulundan başlayarak ortaokul, lise, üniversite, gerek özel sektör gerek kamu olmak üzere bu konuda itfaiyeciliği alıştırmak, öğretmen için imkanı olanları buraya, imkanı olmayanları biz giderek elimizden gelen araç ve gereçleri tanıtarak oluşabilecek yangın, kaza ve doğal afetler konusunda insanları bilinçlendirerek olayların öncesine odaklanmayı sağlıyoruz. Çünkü olaylar bittikten sonra belli bir mesafeye kadar telafi edebiliyorsunuz ama biz önemli olan bunlar olmadan önce ne yapılabilir, nasıl önlem alınabilir, insanları bu konuda nasıl bilinçlendiririz diye çaba sarf ediyoruz. Özellikle çocuklar konusunda hassas davranıyoruz.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir