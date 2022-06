MEZUNiYET HEYECANI

Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, Polis Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, öğrenci aileleri ve öğrenciler katıldı. Törende, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi Fakülte ve Yüksekokullar birincisi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi öğrencisi Rabiya Ayar mezun öğrenciler adına konuşma yaptı.

‘SAYISIZ ANILARIMIZ İLE

VEDA EDİYORUZ’

Ayan yapmış olduğu konuşma, “Büyük hayaller ve umutlarla çıktığımız bu zorlu ve bir o kadar da anlamlı olan ilim yolculuğunun bir aşamasını daha sonlandırıyor ve çok sevdiğimiz okulumuza sayısız anılarımızla veda ediyoruz. Ancak hepimizin bildiği gibi her veda yeni, güzel ve umutlu başlangıçlara açılan bir kapıdır. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bize sağladığı nitelikli eğitim ve güzel imkânlar sayesinde 2017 yılında girdiğimiz bu fakülte kapısından şimdi ilimle donanmış, mana ile bütünleşmiş, yetişmiş birer fert olarak çıkıyoruz. Bundan sonraki hayatımızı, Bilal Şahin İlahiyat Fakültemizin bizlere aşıladığı değer ve ilkelerle donanmış olarak, dinimizin emir ve yasaklarına riayet ederek yaşamaya gayret edeceğiz. İlmi birikimlerini bizlere aktaran, amaçları, hakikatleri gözler önüne sermek olan, ahlaki değerleri ve ilkeleri önder olma vasfıyla bizlere ulaştıran, gece-gündüz bu doğrultuda çalışan, üzerimizde sonsuz hak ve emek sahibi hocalarım, mezun olan tüm arkadaşlarım adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

‘TOPRAĞA BİR FİDAN EKTİK VE MEYVESİNİ VERİYOR’

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bugün tarihi günlerden birini yaşadıklarını söyledi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının bugün itibari ile sevincini, mutluluğunu ve de hüznünü birlikte yaşandığını belirten Karadağ, “ Hayat boyu öğrenme yolculuğunun önemli bir basamağına noktayı koyarken, aynı zamanda yeni bir döneme bir başlangıç yapma süreci de başlamış bulunuyor. Bu açıdan, bugün hepimiz için mutlu ve anlamlı bir gün. Toprağa bir fidan ektik, o fidan yeşerdi, dal budak oldu ve bugün meyvesini veriyor. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak bunun haklı onurunu, gururunu ve sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRENCİLERİMİZ BİZİM BİRER FAHRİ HEMŞERİMİZDİR’

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin çok genç bir üniversite olmasına rağmen 14 fakülte, 22 bin öğrencisi ve endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olma özelliği ile gücüne güç katarak yoluna devam ettiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Köse, “Yozgat Bozok Üniversitesi’nde 4 ve 2 yıllık eğitim öğretim görmek üzere Yozgat’a gelen ve bizlerin misafiri olan öğrencilerimiz artık bizim birer fahri hemşerimizdir. Öğrencilerimizi Yozgat’ta kaldıkları süre içerisinde onlara her zaman sahip çıkmaya çalışarak her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık ve Yozgat’tan mutlu ve memnun bir şekilde ayrılmanız içinde elimizden gelen çaba ve gayreti gösterdik. Yozgat Bozok Üniversitesi’nden aldığınız eğitim ile birlikte bundan sonraki hayatınızda bir meslek sahibi olmanız içinde var gücünüz ile çalışacağınızdan eminim. Vatana, millete ve devlete faydalı birer olarak hizmet edeceğinize inancım tamdır. Yozgat’ımızın milli manevi ve unutmayınız. Bu duygularla üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, 2021-2022 mezuniyet töreninin hayırlı olmasını ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

‘HER DAİM KAPIMIZ AÇIK’

Yozgat Valisi Ziya Polat da, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin mezuniyet coşkusuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Vali Polat konuşmasının devamında şunları söyledi : “Yiğitler şehri Yozgat sizi seviyor. Sizin de yiğitler şehri Yozgat’ı sevdiğinizi biliyoruz. Yozgat’ın her daim kapısı da gönlü de sizlere açık olduğunu belirtmek isterim. Biz üniversitemizi her daim yanımızda gördük ve görmeye de devam edeceğiz. Yozgat Bozok Üniversitesi bölgenin en önemli marklarından biri ve bu marka üniversitede eğitim alan öğrencilerinde şanslı olduğunu düşünüyorum. Devlet üniversiteleri arasında 11. sırada yer alan bir üniversitenin öğrencilerisiniz. Bu sizin için büyük bir övünç kaynağı. Bugün hayatınızın en güzel ve en önemli anını yaşıyorsunuz. Çünkü mezun olmanın halkı gururu ve sevincini üniversite camiası ve ailelileriniz ile birlikte yaşıyorsunuz. Yolunuz bahtınız açık olsun. Yozgat Bozok Üniversitesi’nden mezun oluyorsunuz. Aldığınız eğitim ile hem kalben hem vicdanen ve aklen bu memleketin, devletin ve milletin sizden beklentisi çok büyük. Artık bu devlete hizmet etmekle yükümlüsünüz. Yeni bir hayata atılıyorsunuz. Bu devletin ve bu milletin yarınları ile ilgili sorumluluk alma ve hizmet etme zamanı geldi. Bu devlet ve millete hizmet etme yolunda birbirinizle yarışırsınız. Umarım yolunuz ve bahtınız her daim açık olur. Bu duygularla mezuniyetiniz hayırlı, yolunuz bahtınız açık olsun.”

Konuşmaların ardından fakülte ve yüksekokullarında birinci olan öğrenciler yaş kütüklerine isim plakalarını çaktı. Dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin takdiminden sonra mezun öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı. Üniversiteden 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde lisans ve ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan 4 bin öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.

Haber Merkezi