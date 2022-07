Mezuniyet coşkusu devam ediyor

Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nde 2021-2022 akademik yılı lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törene Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Şenol Akın, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni İlahiyat Fakültesi öğrencisi Recep Berat Kandemir’in Kur’an-Kerim tilaveti ile devam etti. Törende, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi İlahiyat Fakültesi ve Üniversite birincisi Rabia Ayar, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaparak, “Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bize sağladığı nitelikli eğitim ve güzel imkânlar sayesinde 2017 yılında girdiğimiz bu fakülte kapısından şimdi ilimle donanmış, mana ile bütünleşmiş, yetişmiş birer fert olarak çıkıyoruz. Bundan sonraki hayatımızı, Bilal Şahin İlahiyat Fakültemizin bizlere aşıladığı değer ve ilkelerle donanmış olarak, dinimizin emir ve yasaklarına riayet ederek yaşamaya gayret edeceğiz ” dedi.

‘HEM ÖĞRENEN HEM DE ÖĞRETEN OLACAKSINIZ’

Beş yıl süren ilahiyat eğitim ve öğretimini başarılı şekilde tamamlayarak 220 öğrenciyi mezun etmenin sevincini yaşadıklarını söyleyen Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, “Sizler 5 yıl süren ilahiyat eğitim ve öğretiminizi başarılı bir şekilde tamamlayarak yeni bir sürece girdiniz. Bundan sonra, sadece öğrenen değil; hem öğrenen hem de öğreten olacaksınız. Gittiğiniz her yerde, bulunduğunuz her mahfilde, Yüce dinimiz İslam’ı insanlarımıza anlatarak, onları doğru bir şekilde bilgilendireceğinize inancımız tamdır. Öğrendiklerinizle hiçbir zaman yetinmeyip, her zaman öğrenmenin, kendinizi yenilemenin, azim ve gayreti içerisinde olacaksınız. Biliniz ki, eğitim ve öğretim, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi sizin bir yuvanızdır. Sizlere kapımızın her zaman açık olduğunu asla unutmayınız” diye konuştu.

‘DİNİ TEMSİL EDEN BİREYLERSİNİZ’

Öğrencilerin, İlahiyat Fakültesi mezunları olarak genel anlamda dini temsil eden bireyler olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Sizlerin aldığı eğitim önemli olmakla birlikte sizler hem dünyamız, hem ahiretimiz hem de mesleğini icra etmek adına dini algılamada ve sorgulamada dini yaşamada ekseniniz Kur’an ve sünnet olsun. Hayatınız boyunca Kur’an ve sünnet sizin şiarınız önderiniz ve yoldaşınız olsun. Eğer ekseniniz Kur’an ve sünnet olursa inanın gönülleriniz vicdanlarınız adalet üzere hak ve hakikatin taçlanması adına atar. Bunu sizden bir rektörünüz olarak, bir büyüğünüz olarak rica ediyorum. Bu duygularla sizleri bugüne taşıyan ve bugünlere getiren, emek ve çabalarını ortaya koyan bütün paydaşlarımıza, ailelerinize, mesai arkadaşlarıma, İş insanı Bilal Şahin Bey’e teşekkür etmek istiyorum” şekline konuştu.

Tasavvuf musikisi sanatçısı Ömer Faruk Güney konseri ile devam eden tören, dereceye giren öğrencilere diplomaları ve Hayırsever iş insanı Bilal Şahin’in verdiği hediyelerin takdim edilmesi ile son buldu.

»Haber Merkezi