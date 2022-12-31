Matematik Seferberliği eğitimi

Proje kapsamında seferberlik süreci boyunca 3 eğitim verilecek olup bin 263 öğretmene ulaşıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Matematik Seferberliği çalışmaları ilimizde müdürlüğümüzce öğretmenlerimize yönelik yapılan online seminerlerle başladı. Seferberlik süreci boyunca 3 eğitim verilerek bin 263 öğretmenimize ulaşılmış olup eğitimlerimiz devam etmektedir.” dedi.

MATEMATİK DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU TANITILDI

Verilen eğitimlerin içeriğinden bahseden Yazıcı, “29 Aralık 2022 tarihinde yapılan online Matematik Seferberliği eğitiminde yapılacak ve yapılan örnek çalışmalar sunularak matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilerek eğlenceli, etkili ve kalıcı öğrenme teknikleri anlatıldı. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayat geçirilen Matematik Dijital Eğitim Platformu (https://matematik.eba.gov.tr/) tanıtımı yapılarak platform üzerinden örnek uygulamalar ve içerikler anlatıldı.” diye konuştu.

2 BİN 400 ÖĞRENCİ YARARLANDI

Yazıcı son olarak, “Ayrıca Matematik Seferberliği kapsamında İlimizde öğrencilerin matematik dersine karşı farkındalık oluşturmak, öğrencilerimizin matematiğe dokunarak öğrenmelerine katkı sağlamak ve atölye çalışmalarıyla da bu süreci desteklemek amacıyla 'Tales Gezici Matematik Müzesi' bir hafta süreyle ilimizde öğrencilerimize hizmet vermiştir. Program kapsamında ilkokul ve ortaokul seviyesinden 2 bin 400 öğrencimiz, uygulamalı matematik etkinliklerinden yararlanmıştır.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonu ve planlaması ile öğretmenlerimizin matematik ve fen bilimleri öğretiminde geliştirilen yenilikçi yöntem ve teknikleri öğretmenlerimize tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacı ile Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenleri ile öğretmenler buluştu. Toplamda 120 öğretmen ve 20 akademisyenle birlikte çalıştay düzenlendi.

İlimizde yapılan Matematik Seferberliği çalışmalarına katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi