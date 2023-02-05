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Matematik her yerde

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata tarafından verilen “Dijitalleşen ve Sayısallaşan Dünyada Proje Tabanlı Eğitim Etkinliklerinin Önemi: Bilim, Matematik ve Proje Yapmak” konulu çevrimiçi video seminerde akademisyen ve öğretmenler bir araya geldi.

05 Şubat 2023 Pazar 02:07
Matematik her yerde

Matematik Seferberliği EDUSIMSTEAM Projesi kapsamında Osmaniye il Mentörü ve Scientix Elçisi Nurcan Büyükbayram’ın moderatörlüğünde yürütülen seminerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilimin “dili” olarak matematiğin önemine değindi ve deneysel çalışmalar, teorik çalışmalar ile hesaplamalı çalışmalar arasındaki ilişkiden bahsetti.
Matematiğin gelişimiyle bilimin hızla ilerlediğini, matematiğin kurallarını kullanan bilim insanlarının son yüzyılda durdurulamayan bir hızla yeni bilimsel bilgiler üretir hale geldiğini ifade eden Böyükata, bütün disiplinlerde yaygınlaşan hesaplamalı araştırmaların gelişimiyle simülasyon ve modellemeler ile artan dijital mecralar için matematiğin bilimin “tarlası” haline geldiğini vurguladı.
Böyükata, günlük hayatta karşılaşılan her şeyin eğitim sürecinde STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) yaklaşımıyla öğretimi kaçınılmaz bir gereklilik haline getirdiğinin altını çizdi. Bu bakımdan da proje tabanlı eğitim etkinlikleriyle erken yaşlarda çocuklara araştırma yöntem ve basamaklarını öğretmenin çok yönlü ve elzem bir konu olduğunu farklı örnekler ile ortaya koydu.
Katılımcıların, memnun kaldıklarını, matematiğin bilim içerisindeki yerinin net biçimde ortaya konulduğunu ve akıcı bir sunum olduğunu belirttikleri etkinliğin sonunda Böyükata’ya teşekkür edildi. 
»Haber Merkezi

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Matematik Her Yerde
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