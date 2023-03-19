Matematiğe yolculuk

İzmir’in Narlıdere İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Arkas Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen projede, merkezde görev yapan öğretmenlerin yanı sıra Yozgat Bozok Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri de eğitmen olarak yer aldılar.

Arkas Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Erhan Koç’un yürütücülüğünü yaptığı projede Dr. Semra Bayturan, Dr. Sevda Seçer Esmer ve Zeynep Deniz Koçal uzman araştırmacı olarak proje ekibinde görev üstlendi.

TÜBİTAK tarafından 2022-2023 yılının matematik yılı ilan edilmesi sebebiyle çıkılan matematik yılı özel çağrısı kapsamında hayata geçirilen projeden İzmir ili Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere ilçelerinde bulunan devlet okullarında okuyan 6’ncı ve 7’nci sınıf öğrencilerinden dezavantajlı durumda olan 30 öğrenci yararlandı.

Öğrencilerin programı ilgiyle ve heyecanla takip ettikleri gözlendi.



Etkileşimli ve uygulamalı içeriklere ağırlıklı olarak yer verilen program kapsamında; topoloji, kümeler, finansal okur yazarlık, çevre, graf teori, artırılmış gerçeklik, bulanık mantık, şifreleme, benzerlik, fraktal geometri, yansımalar gibi öğrenciler için yeni pek çok konu ve kavram ilgi çekici biçimde ele alındı.

Proje kapsamında “Monte Carlo Yöntemi ile Alan Hesabı” konulu etkinlikte eğitmenlik yapan ve öğrencilerle etkileşimli bir yolla keyifli uygulamalar yapan Profesör Dr. Mustafa Böyükata yaptığı değerlendirmede, “Gerçekleştirilen projeyi çok isabetli buluyorum. TÜBİTAK matematik alanıyla ilgili çıktığı özel çağrıyla önemli bir ihtiyacın giderilmesine yönelik çalışmalara kısmen de olsa katkı vermektedir. Temel fen ve matematik bilimleriyle ilgili çocuklarımızda zaten doğal bir motivasyon olduğunu daha ilkokuldayken hepimiz gözlemliyoruz. Ortaokul düzeyine geldiğinde bu isteğin daha yüksek tutulması gerekir. Bunun için matematiğin doğada karşılığı olan neler var ise uygulamalı ve ilgi çekici biçimde ortaya konması gerekir. Bu çok nitelikli yapılması gereken bir iştir. Bunun bilincinde olan akademisyenler sahada olmalıdır ve öğretmenler de daha aktif olmalıdır. Daha önceleri Yozgat’ta görev yaptığı dönemden tanıdığım ve matematik alanında öğrencilere yaptığı başarılı danışmanlıkları ile de takdir ettiğim Erhan Koç, İzmir’de koordinatörlüğünü üstlendiği bu proje için davet ettiğinde hemen kabul ettim. Yer almaktan son derece mutlu oldum. Böylesi projeler çoğaltılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.” dedi.

Projede görev alan eğitmenlere teşekkür belgesi verildi ve program bitiminde öğrencilere de katılım belgesi dağıtıldı.

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