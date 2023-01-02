Makamında ağırladı

Osman Durmaz Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Teknofest yarışmalarında göstermiş oldukları başarıdan dolayı Kaymakam Güzel, belge ve hediye takdim etti.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eden Güzel, “Teknofest yarışmalarına katılarak başarı elde eden Osman Durmaz Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Göstermiş oldukları başarı gerçekten bizleri gururlandırdı.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi