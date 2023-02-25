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Makam aracını tahsis etti

Boğazlıyan ilçesine konuk edilen depremzede öğrenciler okula başladı. 

25 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Makam aracını tahsis etti

Yurt ve evler ile ‘evin yuvam olsun’ projesi çerçevesinde evlerde misafir edilen depremzede ailelerin çocuklar yeni okullarına yerleştirilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğrencilere makam aracını tahsis etti. Öğrenciler yurtlardan  alınıp, öğrenim gördükleri okullara götürülüyor. Yine aynı şekilde okul dönüşünde bulundukları yurtlara güvenli bir şekilde getirilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek’in eğitime verdiği destek takdirle karşılandı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye’de tatilleri uzayan öğrenciler okullarına kavuşurken, başta Boğazlıyan Kaymakamlığı ve Belediyesi koordinesinde yurtlarda ve evlerde misafir edilen depremzede ailelerin çocukları da yeni eğitim yuvalarında ders başı yaptı.
2022-2023 eğitim-öğretim yılının 2. yarısı, ilçemize yerleşen depremzede öğrencilerin de katılımı ile başladı.
6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle evlerini kaybeden on binlerce aile, çeşitli illere yerleştirilirken, çocukları da yeni illerinde okullara nakilleri yapıldı.
Bu kapsamda Boğazlıyan’a da başta Kahramanmaraş olmak üzere depremin yaşandığı illerden gelen yüzlerce aile Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından öğrenci yurdu ve kiralık evler ile ‘evin yuvam olsun’ projesi çerçevesinde evlere yerleştirildiler. Bunların okul çağındaki çocuklarının da eğitimleri başladı.
“ŞİMŞEK; MAKAM ARACINI TAHSİS ETTİ”
Başta Boğazlıyan Kaymakamlığı ve Boğazlıyan Belediyesi olmak üzere tüm kurumlar depremden etkilenen öğrenciler ile yakından ilgileniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğrencilere makam aracını tahsis etti. Öğrenciler yurtlardan  alınıp, öğrenim gördükleri okullara götürülüyor. Yine aynı şekilde okul dönüşünde bulundukları yurtlara güvenli bir şekilde getiriliyor.
Ayrıca İlçe Milli Müdürlüğü koordinasyonunda depremzede öğrencilere sosyal ve psikolojik destek sağlanırken, öğrencilere eğitim ve öğretime adapte etmek için kıyafet, ders kitabı, yardımcı kaynak ve kırtasiye malzemeleri ücretsiz olarak temin ediliyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Afet bölgesindeki öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil kolaylığı sağlandığını belirterek, “Afet bölgesinden Boğazlıyan’a nakil gelen 50’den fazla depremzede öğrenci e-okul kayıtları tamamlanarak ilçemizde okullarımıza yerleştirildiler.
İlçemize nakil gelen depremzede öğrencilerimize ders kitabı, kaynak kitap, kırtasiye malzemeleri ve kıyafet konularında Kaymakamlığımız koordinesinde Müdürlüğümüzce öğrencilerimizi destekliyoruz. Öğrencilerimizin bu süreci daha iyi bir şekilde atlatabilmeleri amacıyla tüm çalışma arkadaşlarımızla gerekli desteği sağlıyoruz. Bu zorlu süreçte depremzede öğrencilerimizin yanındayız. Depremden etkilenen illerimize ve vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletirken, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi

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Makam Aracını Tahsis Etti
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