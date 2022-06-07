Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.618,20
ALTIN
1.023,34
DOLAR
17,20
STERLİN
21,63
EURO
18,51

Liderlik ve girişimcilik eğitimi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), ‘İŞ'te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje kapsamında ‘Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi’ düzenledi.

07 Haziran 2022 Salı 00:23
Liderlik ve girişimcilik eğitimi

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen PRODES programı kapsamında Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen, ‘İŞ'te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje kapsamında ‘Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi’ gerçekleştirildi. Eğitimde; liderliğin tanımını, liderlerde bulunması gereken özellikleri, girişimciliğin tanımını, girişimcilerde bulunan özellikleri, girişimcilik türlerini, girişim fikrine nasıl karar verilmesi gerektiğini, bir işletmenin nasıl kurulduğun konuları hakkında bilgi verildi. 
Düzenlenen eğitim hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Girişimcilik ve liderlik ilişkisi, her girişimcide liderlik özelliklerinin bulunması gerektiği şeklinde açıklanabilir. Çünkü bir girişimci, ekip kurmak ve diğer kişileri aynı amaca hizmet edecek şekilde yönlendirebilmek için liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. Girişimcilik faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların çözülmesi ve girişimde istikrarın sağlanması için de liderlik becerilerine sahip olunmalıdır. Liderlik ve Girişimcilik birbirlerine çok benzeyen iki kavramdır. Liderlik ve girişimcilik ruhuna sahip bireylerde benzer birçok ortak özellik bulunmaktadır.  Bu ortak özelliklerin en başında ise hedef belirlemek, risk almak, karar verebilme yeteneğine sahip olmak gelmektedir. 21. yüzyılda yaşadığımız hızlı değişim sürecinden en çok etkilenen kavramların başında, hiç şüphesiz yönetim ve liderlik gelmektedir. Bu süreçte girişimciliğin öneminin artması ve nitel değişimlere uğraması nedeniyle, girişimcilikte liderlik fonksiyonunda giderek önemli bir hale geldiği görülmektedir. Liderlik, girişimci için yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Aynı zamanda girişimcinin sahip olduğu liderlik, yönetsel başarının en önemli unsurlarından birini ifade etmektedir. İnsanları aynı amaca yönlendirmek, amaç başarımı konusunda motive etmek ve desteklemek yöneticinin görevidir. Bu nedenle girişimci liderlik davranışı sergilemelidir. Liderlik girişimsel başarı için önemli bir faktördür” dedi. 
Selma Şahin

Son Güncelleme: 07.06.2022 17:36
Anahtar Kelimeler:
Liderlik Ve Girişimcilik EğitimiSorgunSORGEDPRODESIlerigazetesi2022SalıYozgatIleriGazeteHaber7Haziran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 bölgeden 7 renk
7 bölgeden 7 renk
Şenlik düzenlendi
Şenlik düzenlendi
Çizgiler yenilendi
Çizgiler yenilendi
Veliler ödüllendirildi
Veliler ödüllendirildi
41’incisi düzenlendi
41’incisi düzenlendi
Yıl sonu etkinliği
Yıl sonu etkinliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim