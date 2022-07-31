LGS başarısı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Ortaokullarımızdan mezun olan öğrencilerimizden 301 tanesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile puanla alan okullarımıza yerleşmiştir. 113 öğrencimiz Fen Liselerine, 119 öğrencimiz sınavla alan Anadolu Liselerine, 47 öğrencimiz Proje Anadolu İmam Hatip Liselerimize, 23 öğrencimiz ise Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleşmiştir. Yerel yerleştirme neticesinde ise 278 öğrencimiz Anadolu Liselerine, 157 öğrencimiz İmam Hatip Liselerine, 59 öğrencimiz Sağlık Meslek Liselerine, 89 öğrencimiz Ticaret Meslek Liselerine, 85 öğrencimiz Kız Meslek Liselerine, 134 öğrencimiz ise diğer Mesleki ve teknik Anadolu Liselerine yerleşmiştir. Bu başarıda emeği geçen başta okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızı tebrik ediyor, öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi. »Haber Merkezi