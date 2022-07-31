Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.592,38
ALTIN
1.017,60
DOLAR
17,91
STERLİN
21,88
EURO
18,33

LGS başarısı

Sorgun ilçesinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 31 adet ortaokuldan bin 300 öğrencim mezun olurken,  bin 52 öğrenci Liseler Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi.

31 Temmuz 2022 Pazar 02:11
LGS başarısı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Ortaokullarımızdan mezun olan öğrencilerimizden 301 tanesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile puanla alan okullarımıza yerleşmiştir.  113 öğrencimiz Fen Liselerine,  119 öğrencimiz sınavla alan Anadolu Liselerine, 47 öğrencimiz Proje Anadolu İmam Hatip Liselerimize, 23 öğrencimiz ise Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleşmiştir. Yerel yerleştirme neticesinde ise 278 öğrencimiz Anadolu Liselerine, 157 öğrencimiz İmam Hatip Liselerine,  59 öğrencimiz Sağlık Meslek Liselerine, 89 öğrencimiz Ticaret Meslek Liselerine, 85 öğrencimiz Kız Meslek Liselerine, 134 öğrencimiz ise diğer Mesleki ve teknik Anadolu Liselerine yerleşmiştir. Bu başarıda emeği geçen başta okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızı tebrik ediyor, öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
LGS Başarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurslar devam ediyor
Kurslar devam ediyor
Kurslarda ara yok
Kurslarda ara yok
Tercih dönemi
Tercih dönemi
Mahremiyet eğitimi
Mahremiyet eğitimi
Kadına yönelik şiddetle mücadele
Kadına yönelik şiddetle mücadele
Eğitime devam
Eğitime devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim