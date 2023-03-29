“Kütüphaneler hazinelerimiz”

Valilik tarafından yapılan paylaşımda kütüphanelerin, bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesi olduğu kaydedildi.

Paylaşımın devamında ise şu ifadelere yer verildi; “Toplumda okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini artırmak ve kütüphanelerin gelişmesi için bilinç oluşturmak amacıyla ülkemizde her yıl Mart ayının son haftası Kütüphaneler Haftası olarak kutlanmaktadır. Kütüphaneler, insanlığın ortak mirası olan bilgi ve birikimi sakladığı için yüzyıllar boyu bilim, teknoloji ve kültürü etkileyen en önemli kuruluşlar olmuştur. Kütüphaneler, bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesidir. Kütüphaneler, arşivler, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri toplumların hafızasıdır. Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında başvurduğu kurumlar olan kütüphaneler, toplumsal gelişim için vazgeçilemez yerlerdir.” Haber Merkezi