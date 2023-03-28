Kütüphane haftasında kitap okudular

Kütüphane Haftası etkinlikleri dâhilinde Çekerek ilçesinde öğrencilere yönelik okuma etkinliği düzenlendi.
Çekerek Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezi tarafından Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Halk Kütüphanesi ile birlikte Şehit Sadık Nazlı İlkokulu öğrencileri ağırlandı.
Çekerek Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezi’nde öğrenciler okuma etkinliği gerçekleştirdiler. »Haber Merkezi
28 Mart 2023 Salı 02:00
Kütüphane Haftası etkinlikleri dâhilinde Çekerek ilçesinde öğrencilere yönelik okuma etkinliği düzenlendi.