Kursları incelediler

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın katılımıyla Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi, Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Egemenlik Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda devam eden kurslar ziyaret edildi.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı ve Hasan Bakır katıldı.

Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi, Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Egemenlik Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda hafta sonları devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları ziyaret edilerek, denetimler gerçekleştirildi.

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