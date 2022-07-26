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Kurslarda ara yok

Kuran-ı Kerim ve dini bilgilerin öğrenildiği Yaz Kur'an kursları, tüm yurtta olduğu gibi Sorgun’da da eğitim ve öğretimine devam ediyor.

26 Temmuz 2022 Salı 02:11
Kurslarda ara yok

Yaz Kur’an kurslarının 27 Haziran’da başladığını 26 Ağustos’ta da sona ereceğini belirten İlçe Müftüsü Mustafa Kayış “Her yaz mevsiminde olduğu gibi bu yaz mevsiminde de çocuklarımız ve gençlerimiz Yaz Kur’an kurslarının manevi atmosferinde, camilerde ve Kur’an Kurslarında büyük bir neşe, sevinç ve coşkuyla bir araya geldiler. Öğrencilerimiz Yaz Kur’an Kurslarımızda Kur’an-ı Kerim okumayı ve temel dini bilgileri öğrendikleri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı da buluyorlar. Bizler inanıyoruz ki bu eğitimler vesilesiyle çocuklarımız bir ömür boyu anne-babaya hayırlı bir evlat; dine, vatana, millete, devlete faydalı ve ahlaklı birer birey olacaklardır.’’ dedi
Sorgun merkez, kasaba ve köylerin tamamındaki camiiler ve Kur’an kurslarında eğitim verdiklerini belirten Kayış, ‘'240 görevlimiz ile toplamda 4.200 öğrenciye eğitim vermeye devam ediyoruz. Kurslarda görev alan bütün hocalarımıza başarılar diliyorum. Yaz Kur’an kurslarımızda hizmet verdiğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin faydalı bilgiler almasını Yüce Rabbimden niyaz diliyorum. Ailelerine de çocuklarını bizlere emanet ettikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.  »İHA
 

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Kurslarda Ara Yok
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