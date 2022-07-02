Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.443,77
ALTIN
976,05
DOLAR
16,78
STERLİN
20,29
EURO
17,50

Kurslara yoğun ilgi

Yozgat İl Müftülüğü tarafından başlatılan Yaz Kuran Kurslarına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Kurslara yoğun ilgi

Kuran kursu kayıtlarının 27 Haziranda başladığını belirten İl Müftüsü Ali Gülden, kurslara 4 Temmuz’a kadar kayıt yapılabileceğini söyledi. 
Her sene milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur'an kurslarına ilginin yoğun olduğunu ifade eden İl Müftüsü Gülden, “Yozgat’ta tüm camii, Kur'an kursu, mescitler de yaklaşık iki ay sürecek olan kurslarda çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra akaid, siyer, ahlak gibi temel dini bilgiler öğrenecek. Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin yanı sıra çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de yer alacağı 2022 Yılı Yaz Kur’an Kurslarında eğitim ve öğretim halkın yoğun ilgisi ile devam ediyor” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Kurslara Yoğun Ilgi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mezuniyet coşkusu devam ediyor
Mezuniyet coşkusu devam ediyor
500 tam puan aldı
500 tam puan aldı
Çalıştay düzenlendi
Çalıştay düzenlendi
Öğrenciler diplomalarına kavuştu
Öğrenciler diplomalarına kavuştu
Yaz tatilinde de devam
Yaz tatilinde de devam
Öğrencileri ağırladı
Öğrencileri ağırladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim