Kurslara yoğun ilgi

Kuran kursu kayıtlarının 27 Haziranda başladığını belirten İl Müftüsü Ali Gülden, kurslara 4 Temmuz’a kadar kayıt yapılabileceğini söyledi.

Her sene milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur'an kurslarına ilginin yoğun olduğunu ifade eden İl Müftüsü Gülden, “Yozgat’ta tüm camii, Kur'an kursu, mescitler de yaklaşık iki ay sürecek olan kurslarda çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra akaid, siyer, ahlak gibi temel dini bilgiler öğrenecek. Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin yanı sıra çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de yer alacağı 2022 Yılı Yaz Kur’an Kurslarında eğitim ve öğretim halkın yoğun ilgisi ile devam ediyor” şeklinde konuştu.

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