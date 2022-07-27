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Kurslar devam ediyor

Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulunda açılan destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor. 

27 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Kurslar devam ediyor

Destekleme Yetiştirme Kursları kapsamında 52 okulda 362 kurs açıldı. 209 öğretmenin eğitim verdiği kurslarda 6 bin 839 öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında Fatma Temel Turhan Ortaokulunda açılan kursları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
Açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında, öğrencilerin eksik kaldıkları konuları pekiştirme imkanı bulduklarını dile getiren Yazıcı, aynı zamanda yapılan konu tekrarının algılamadaki öneminden bahsederek, kurslarda görev alan okul yöneticileri ile öğretmenlere ve katılan öğrencilere teşekkür etti. »Haber Merkezi

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Kurslar Devam Ediyor
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