Köylerde okuma etkinliği

Etkinliklerde Halkla İlişkiler, İletişim ve Marka Şehir Uzmanı Ümit Karabacak da yer aldı ve öğrencilerle bilgiler paylaştı.

KIRSALDAKİ HER OKUL BİR “KÖY KOLEJİ”DİR

Doğayla iç içe olması, sakinliği, serbest hareket alanını bolluğu, öğretmen profillerinin çeşitliliği, sınıflardaki öğrenci sayısının azlığı, veli duyarlılığı ve tam gün eğitim verme imkânı gibi pek çok yön farklı yönden bakıldığında kırsaldaki okulların hemen hemen her birinin “butik okul” görünümünde olduğunu, özel eğitim veren birer “köy koleji” olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Sekili Şehit Osman Pekşen İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Yıldırım’ın daveti üzerine yaptığı ziyarette, "Sekili'den de Aziz Sancar çıkabilir", "Ben de yaparım" ve "Okulda ve Çevrede Proje Çalışmaları" başlıklı temalar etrafında hem bilgiler paylaştı hem de heyecan uyandırıp çocukların meraklarını tahrik etti ve karşılıklı soru-cevaplarla doyumsuz anlar yaşattı.

Uzman Ümit Karabacak da öğrencilerle yaptığı sohbet tadındaki söyleşilerinde öğrencilerin hayallerini ifade etmelerine fırsat verdi ve açılan konular üzerinden de faydalı bilgiler paylaştı.

ÖNCÜ BİLİM İNSANLARINI TANIMALILAR

Söyleşilerde bilim ve bilim dallarından, bilim insanının özelliklerinden ve nasıl bilim insanı olunduğundan, Aziz Sancar, Uluğ Bey ve Piri Reis gibi, Newton ve Einstein gibi öncü kişilerden, hem doğuda hem de batı da saygın bilim insanlarının kimler olduğundan örneklerle zenginleştirilen söyleşilerle çocuklar bilime ve araştırma yapmaya özendirildi.

Newton’un da bir köyde dünyaya geldiğini, Aziz Sancar’ın da bir köy okulunda okuduğunu hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocukların erken yaşlarda öncü bilim insanlarını tanımlarının gerektiğini vurguladı ve bunun için öğretmenlerimize çok iş düştüğünü hatırlattı.

ÇOCUKLAR İÇİN

ÜNİVERSİTE NEDİR?

İletişim ve iletişim kurma yolları ile doğru ders çalışma teknikleri, hayatta ve derslerde başarılı olma yollarından da bahseden Uzman Ümit Karabacak, çocukların ilgi duydukları konuların ilişkili olduğu bilim dallarına da değinerek “Yozgat Bozok Üniversitesi'ni biliyor musunuz?” sorusunu sorup, sonrasında da üniversitede nelerin öğretildiği ve üniversite hayatının nasıl olduğu konularına yönelik sohbet açtı.

Yozgat'ın köylerinden de öncü yeni bilim insanlarının çıkacağına yeni nesilleri inandırmak ve dünyaya yön veren bilim insanlarının da bir zamanlar benzer çocukluk dönemlerini yaşadıklarını anlatan Karabacak, onlar için de bilim insanı olmanın mümkün olduğunu örneklerle göstermek için çok değişik konulara değindi. Okul Müdürü ve öğretmenler, faydalı bir program olduğunu ifade ederek konuklara teşekkür ettiler.

HEDİYELERLE

EĞİTİMLERİ

DESTEKLENİYOR

Sembolikte olsa küçük hediyeler temin ederek okullara boş gitmemeye çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitim-öğretim faaliyetlerini destekleyici nitelikteki materyalleri öğrencilere dağıttı ve okula teslim etti. TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından Meraklı Minik, Bilim Çocuk, Bilim Teknik dergileri, Kayseri Bilim Merkezi’nin Günlük Hayatımızda Bilim yayını ve farklı konularda kitap ve materyalleri çocuklara dağıtıp okula bıraktı. Doğrudan ve dolaylı katkılarından dolayı, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Almanya'nın Augsburg şehrinden işinsanı Hüseyin Gözlügöl ve ailesine, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, YOBÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Veli Savaş Yelok, Kayseri’den öğretmen Murat Akpınar ve eğitime destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.

“HAYALİN VARSA

YORULMAYA DEĞER”

Yerköy ilçe merkezindeki Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Arslan’ın daveti üzerine, okulun konferans salonun da öğrencilerle yaptığı “Gençlik Söyleşisi” programında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Hayalin Varsa Yorulmaya Değer” başlığı etrafında neşeli ve coşkulu bir seminer verdi. Okulun 5’inci sınıfa öğrencileriyle sınıflarında bir araya gelen Uzman Ümit Karabacak da iletişim, düzenli yaşama ve düzenli ders çalışma konularında düşüncelerini paylaştı.

Olabildiğince hareketli, olabildiğince meraklı ve olabildiğince iletişime ve etkileşime açık olan öğrencilerin sordukları sorularla uzadıkça uzayan söyleşi süresince Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kendi öğrencilik hayatından ve akademik hayatından örnekler vererek, kimi zaman güldürdü, kimi zaman da öğrencileri düşündürdü.

Şakacı bir anlatıma da yer verdiği konuşmasında Böyükata öğrencilerin proje yarışmalarına aktif katılımlarını öğütledi. Hayallerin ne kadar uzak olursa olsun ona şimdiden atacakları adımlarla yaklaşmaya başlamalarının gerektiğini ifade eden Böyükata, “Ay’a gitmek isteyen insan, bu amaca ulaşamadan evvel pek çok hedefe ulaşarak faydalı sonuçlar elde etti. Uzay çalışmalarında gelinen nokta, geçmişte gökyüzüne bakıp hayaller kuran insanların küçük adımlarıyla başladı” dedi.

Gerçekleştirilen programın öğrencilerin hayallerini daha da özgürleştirdiğini ve onlarda ilerde bilim insanı olma düşüncesini tetiklediğini belirten Okul Müdürü İsmail Arslan, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

»Haber Merkezi