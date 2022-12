Köyde okuma etkinliği

Böyükata tarafından düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ve Şube Müdürü Ahmet Erdem de katılım sağladı.

Programda, "Beyyurdu'ndan da Ali Kuşçu çıkabilir", "Yukarı Karahacılı'dan da İbn-i Sina çıkabilir" başlıkları ile öncü şahsiyetlere gönderme yapan, "Ben de yaparım" başlığı ile hedeflerini ve hayallerini belirginleştirerek çocuklarda özgüven ve heyecan uyandıran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Okulda ve Çevrede Proje Çalışmaları" konulu sohbetleriyle de öğretmenlerin işbirliği içerisinde öğrenciler ve yörede ne gibi etkiler doğurabilecekleri konuları üzerinde düşünmelerini sağlamaya çalıştı.

Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Aytekin Kılıç ve Karahacılı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Murat Gün’ün daveti üzerine gitti okullarda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her düzeyde eğitim gören ilkokul öğrencileriyle ve ortaokuldaki öğrenciler ile ayrı ayrı bir araya gelerek onlarla sohbet etti, sorular sordu ve çocukların sorularına cevap verdi.

Etkinlikte öğrenciler ilgi ve meraklarını paylaştılar.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya eşlik eden, kendisi de aslen o yöreden olan ve Yozgat Ayşe Ilıcaklı Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü İdris Çetin ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Yıldırım da çocuklara lise hayatına ilişkin bilgiler verip sorularını cevaplandırdı.

Okul öğretmenlerinin ve yöneticilerinin kendileri için ve öğrencileri için farklı bir gün ve faydalı bir program olduğunu ifade ettikleri etkinlikle ilgili yapılan değerlendirmelerde, köy çocukları için Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yapmış olduğu çalışmalarla köy çocuklarını düşünen akademisyenlerin olduğunu gördüklerini ve çok sevindiklerini belirterek, yalnız olmadıklarını hissettiklerini vurguladılar ve kendisine teşekkür ettiler. Ayrıca bilim ve teknolojiyle ilgili, araştırmayla ilgili materyaller verip sonrada çocukların ufuklarını açmaya çaba gösterilmesinin güzel bir yaklaşım olduğuna atıf yaptılar. Bununla beraber etkinliğin kısa zamana sıkıştığının da altını çizdiler.

Programda, öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeler de teslim edildi. Katkılarından dolayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkan Yardımcısı Kadim Budak, YOBÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, YOBÜ Tıpa Fakültesi’nden Prof. Dr. Hülya Şimşek, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Almanya'nın Augsburg şehrinden işinsanı Hüseyin Gözlügöl ve ailesine, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Tarım Bakanlığından Ahmet Taşan, Orman Genel Müdürlüğünden Başmüfettiş Ali Şimşek ve eğitime destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.

Eğitime yönelik yürütülen çalışmalardan yörenin faydasına olacak katkıların doğacağına dönük değerlendirmelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, memleket için çaba gösteren Prof. Dr. Mustafa Böyükata için “atom karınca” benzetmesi yaparak teşekkür etti ve kendisine çabalarında kolaylıklar diledi.

Proje tabanlı çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemine her fırsatta değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptığı değerlendirmede, “Öğretmenler öğrencileri için her fırsatı değerlendirmelidir. Dünya küçüldükçe ülkeler daha da küçülüyor ve insanlar bir birlerini daha yakındaymış gibi hissediyor. Öğretmen profilleri değişiyor. Onlar farklı çevrelerde yetişiyor ve farklı eğitim ortamlarından geliyorlar. Yaşadıkları hatıra ve deneyimlerini öğrencileriyle ustaca paylaşabilmeliler. Derslerini zenginleştirmeleri bakımından önemlidir. Bir öğretmen Üniversite yıllarını yerli yerinde aktardığında, öğrenciler o yönde hevesleneceklerdir. Köy okulları birebir eğitim verme imkânına sahip. Öğrencilerin her birisiyle ayrı ayrı ilgilenmek mümkün. Öğretmenler köy okullarında bütün öğrencileri çok iyi yetiştirebilirler. Bu okulları ‘butik okullar’ okullar ve bu okulları ‘köy koleji’ olarak adlandırıyoruz. Öğrencileri ilgi alanlarına, yeteneklerine göre rahatlıkla yetiştirebiliriz. Deney yapmaya istekli öğrenciler var. Çekerek’te bilim merkezi var. İyi değerlendirilmeli. Aktif tutulmalı. Hafta sonları orada çocuklar vakit geçirmeli. Verimli anlar yaşamalılar. Öğrencileri proje yarışmalarına katmak lazım. Yarışmalarda ödül almak şart değil. TÜBİTAK programları çok iyi fırsatlar sunuyor. Değerlendirmek lazım.” dedi.

Böyükata, akademisyenlerin daha fazla sahada olmasının önemine de değinerek, her bir köy ve kasabayı kast edip, “Gidersek, varırsak biz oluruz! Bir oluruz! Millet oluruz! Kardeş oluruz!” hatırlatması yaparak; davet edilen, istenilen yere gitmeye çalışacaklarını ve “Köyde Okuma Etkinliği” programlarıyla ülkenin ve insanlığın geleceğine dair çabalamaya devam edeceklerini belirtti. Haber Merkezi