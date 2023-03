Köy okulları için “Dalya!”

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un daveti üzerine 3 Mart 2023 Cuma günü Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Üçağaç Köyü ve Gümüşdiğin Köyü yanı sıra ilçe merkezinde eğitim gören ortaokul öğrencileri ve liseli gençlerle de akademisyenler bir araya geldi.

Farklı şehirlerdeki köy ve kasaba okullarına da gitmeye çalışan, öncülük ettiği ve gönüllü olarak yürüttüğü programlarla Yozgat’ın kırsal kesimlerindeki, en ücra yerlerindeki her bir okula ulaşma gayretinde olan Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte YOBÜ Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Mahmut Kılıç ve yol arkadaşlığı eden marka şehir konularında uzman Ümit Karabacak gün boyu yoğun biçimde yürütülen etkinliklerde yer aldılar, katkı verdiler.

ÖZGÜVENE VURGU YAPILDI

Ziyaretlerde öğrencilere ve kısa süreli çay sohbetlerinde öğretmenlere "Okulda ve Çevrede Proje Çalışmaları" konusunda düşüncelerini paylaşan konuklar, özgün fikirler geliştirerek yapabilecekleri pek çok faaliyet olduğunu hatırlattılar. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin hayal dünyalarının çok geniş olduğuna ve güncel konulara duyarlılıklarına dikkat çekerek, çocukların sürekli soru sormalarının ve düşüncelerini tahrik ederek onların his ve özgüveniyle yüksek düzeyde oldukları bir eğitim alabileceğini "Ben de yaparım!" başlığı etrafında ortaya koymaya çalıştı.

“KÖY KOLEJİ” DÜŞÜNCESİ TEKRARLANDI

Kırsalda eğitim verilen okulların doğayla iç içe oluşuna, farklı branş ve memleketlerden gelen yeni nesil öğretmenlerin sahip oldukları zenginliklere, okullarda tam gün eğitim verilebiliyor olmasına ve sınıflardaki öğrenci sayılarının azlığına bakıldığında, bu okulların çok avantajlı birer “butik okul” görünümünde olduğunu her fırsatta hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Köy Koleji” olarak adlandırdığı bu okulları bir kez daha gündeme getirdi.

"Üçağaç'tan da İbn-i Sina çıkabilir" ve "Gümüşdiğin'den de Uluğ Bey çıkabilir" gibi metaforik başlıkları motto haline getirerek, çocuklara bilim insanı olabileceklerini hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Newton ve Aziz Sancar gibi pek çok öncü bilginlerin çocukluklarından örnekler verdi.

HAYAL KURMAK VE HEDEF KOYMAK ÖNEMLİ

Üçağaç Köyünde Şehit Nuri Çelik İlkokulu / Ortaokulu, Gümüşdiğin Köyünde Şehit Yasin Yoldaş İlkokulu / Ortaokulu öğrencileriyle ayrı ayrı bir araya gelerek hem hayallerine dair kendilerini ifade eden öğrencilere bilgiler veren hem de onların sorularına cevap veren akademisyenler, kariyer yolculuklarından da bahsederek meslek tanıtımına da katkı verdiler.

Öğrencilerden gelen “DNA nedir?” gibi temel sorulara cevap veren Doç. Dr. Mahmut Kılıç, kariyer basamaklarından ve kendi çalışma hayatından da bahsetti. Çocukların çok meraklı sorular sorduğu, pandemi sebebiyle sağlık konularına ve bilime ilgilerinin uyandığı, deprem sonrası jeoloji ve yer bilimi gibi konulara meraklarının arttığı gözlendi.

Ayrıca “Kadışehri Bilim Söyleşileri” için ilçe merkezinde Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Doç. Dr. Mahmut Kılıç ve Şehit Adem Canpolat Ortaokulu öğrencilerine hitap eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Hayalin Varsa Yorulmaya Değer” başlığı etrafında, kendileri, çevreleri, ülkeleri ve insanlık adına güzel hayaller kurmalarını ve bu hayallere ulaşmak için hedefler tanımlamalarının önemine değindiler.

Öğrencilere, yaşanan bütün güzel yeniliklerin gerisinde hedef odaklı çalışan bilim insanlarının emeğinin olduğu, gençlerin araştırma becerilerini geliştirmesinin ve yabancı dil bilmelerinin önemi ile bilginin yaygınlaştırılmasının ne denli gerekli olduğu anlatıldı.

İyi eğitilmiş insan ihtiyacının hiç bitmediğine vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, millet olarak Çanakkale Savaşlarında kaybettiğimiz kalifiye insan açığını halen tam olarak kapatamamışken, şimdi de deprem sebebiyle ciddi kayıplar yaşandığına dikkat çekerek, öğrencilerin kendilerini iyi geliştirmelerinin şehitlerimize ve millete karşı bir borç olduğunu ortaya koydu. Onların öğrenmeyi öğrenmelerini tavsiye ederek, günümüzde buna imkân bulunduğunu hatırlattı.

YENİ KAVRAM VE KELİMELER ÖĞRETİLMELİ

Gümüşdiğin Köyünde 7’inci ve 8’inci sınıf öğrencileriyle sohbet eden Halkla İlişkiler, İletişim ve Marka Şehir Uzmanı Ümit Karabacak, eğitim öğretim döneminde öğretmen-öğrenci ve veli-öğrenci iletişimi konusunu işledi.

Sağlıklı iletişimin öğrencilerin derslerinde ve girecekleri sınavlarda başarılarına etki eden en önemli unsurlardan biri olduğuna değinen Uzman Ümit Karabacak, iletişimin aynı zamanda odaklanma konusundaki etkilerinden bahsetti. Öğrencilerin başarıyı yakalayıp sürekli hâle getirebilmeleri için zamanı verimli kullanmaları, uyku ve beslenme düzeni, sürekli ve prensipli çalışmaları gerektiğine değindi. Stresi azaltmak gerektiğine ve hayatta iyi insan olmayı yeğlemek gerektiğine vurgu yaptı. Başarının kendiliğinden geleceğini söyledi.

Öğrencilerin gördüğü derslerin hepsinin ayrı birer bilim dalı olduğu ifade eden Uzman Ümit Karabacak, gelecekteki mesleklerini seçme konusunda bu bilim dallarına eğilimlerinin onlar için yol gösterici olacağını söyledi. Kendi çalışma alanlarıyla ilgili bahsettiği kavramların öğrenciler için yeni şeyler olduğu gözlendi.

Her düzeyde eğitim gören öğrencilerle ayrı ayrı sınıflarında bir araya gelmeye özen gösteren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, sağlık okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, finans okuryazarlığı, tarım okuryazarlığı, deprem okuryazarlığı, spor okuryazarlığı, sanat okuryazarlığı gibi kavramların ne anlama geldiğinin olabildiğince erken yaşlarda ve uygun yollarla öğretilmesinin önemine değindi.

Kelime, kavram, terim, sözcük fakiri zihinlerden oluşan toplumlar gezip gördükleri yerlerin tadını dahi çıkartamaz diyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Olaylar karşısında, algılar karşısında sarsılmayan bireylerin yetişmesi için kelime dağarcığı zengin çocuklar yetiştirmeliyiz. Bunun en etkili yollarından birinin hatta başlıca olanın, öğrencilerin nitelikli kitaplarla buluşturulmasıdır” dedi.

EĞTİMİ DESTEKLEYİCİ HEDİYELER VERİLDİ

Akademisyenler gittikleri yerlere sembolik hediyeler de götürmeye çalışılıyor. Programda, öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere, eğitici materyaller, TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından Meraklı Minik, Bilim Çocuk, Bilim Teknik dergileri, Kayseri Bilim Merkezi’nin Günlük Hayatımızda Bilim yayını ve farklı konularda kitaplardan oluşan hediyeler de teslim edildi. Doğrudan ve dolaylı katkılarından dolayı, YOBÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Hülya Şimşek, Meslek Yüksekokulu’nden Fatma İlbay, Öğretim Görevlisi Emine Çiğdem Yeşil, Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Recai Kuş, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Almanya'nın Augsburg şehrinden işinsanı Hüseyin Gözlügöl ve ailesine, Yozgatlı İşadamı Alper Karaca, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Orman Genel Müdürlüğünden Başmüfettiş Ali Şimşek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doç. Dr. Ertan Ercan, Kayseri’den öğretmen Murat Akpınar ve eğitime destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Okullarında gerçekleştirilen programdan duyulan memnuniyet, hem öğrenciler, hem okul çalışanları, hem öğretmenler hem de okul yöneticileri tarafından ifade edildi. Etkinliklerin heyecan ve umut verici olduğu belirtildi. Hediye edilen kitapların öğrenciler için ilgi çekici olduğu, çocukların farklı kişileri gördükleri ve akademisyenlerle tanıştıkları için mutlu oldukları, öğrencilerin farklı bakış açılarıyla tanışmış oldukları ifade edildi. Geçmişten ve günümüzden öncü bilim insanlarından örnekler verilmesi ve öğrencilerin gelecekleri için hedeflerinin sorularak ifade etmelerinin istenmesinin, öğrencilerin geleceğin aydın bilim insanları olarak yetişmesi konusunda yüreklendirilmesinin, biliminsanı olmanın imkansız bir şey olmadığının ve bunun canlı örneklerle ortaya konmasının çok faydalı olduğu vurgulandı.

Üçağaç - Şehit Nuri Çelik İlkokulu / Ortaokulu Müdürü Mustafa Tetik, Gümüşdiğin - Şehit Yasin Yoldaş İlkokulu / Ortaokulu Müdürü Satılmış Şahin, Kadışehri - Şehit Adem Canpolat Ortaokulu Müdürü İsmail Karataş ve Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Veli Solmaz okullarında alanında uzmanlaşmış kişileri görmekten ve öğrencileriyle buluşturmaktan onur duyduklarına değinerek konuklara teşekkür ettiler.

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, davetlerini kırmayarak “Köyde Okuma Etkinlikleri” ve “Kadışehri Bilim Söyleşileri” için yöreye gelen uzman konuklara teşekkür etti. Çok faydalı olduğu açıkça görülen programlara gönüllü olarak öncülük eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve yaptığı söyleşilerle ufuk açan Doç. Dr. Mahmut Kılıç’a verdikleri bilgiler çok kıymetli olduğunu ifade eden Müdür Nuri Aksoy, “Bozok Üniversitesi Öğretim Üyeleri, geleceğin ilim ve irfan sahipleri öğrencilerimize yeni ufuklar kattılar, gençlerimizi hayallerine yönlendirerek ve kendi mesleki deneyimlerini paylaşarak bilgi öğrencilerimizin yeni ve tamamlayıcı nitelikte bilgiler edinmelerini sağladılar. Tecrübelerini ve bilgilerini hem öğrencilerimizle hem de öğretmenlerimizle paylaştılar” dedi ve her zaman okullarında akademisyenleri görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

KADIŞEHRİ İÇİN “DALYA!”

Köy, kasaba, ilçe ve şehrin kenar mahalleleri başta olmak üzere Yozgat’ın ve Yozgat dışında da pek çok yerde ilkokuldan üniversiteye, çocuklardan, gençlerden, öğretmen ve velilerden, üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere varıncaya kadar eğitimin bütün kademelerine ve toplumun bütün kesimlerine yönelik yapabileceği çabalardan geri durmayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Yozgat’ın bazı ilçelerinde gidilmedik köy okulu bırakmadık. Şimdide Kadışehri’nin bütün köy okullarında ‘Köyde Okuma etkinlikleri’ gerçekleştirdik. İlçe merkezindeki ortaokul ve liselere de en az bir kez bir akademisyen ziyareti gerçekleştirmeyi başardık” dedi ve Kadışehri için de "Dalya!" ifadesini kullandı.

Bununla beraber bu çalışmaları devam ettireceklerini belirten Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Davet edilen, çağırılan her yere ulaşmaya çalışacağız. Bunu vatan borcu olarak görüyoruz. Henüz bizimle temasa geçmemiş olan yerlere dahi bir yol bulup ulaşacağız. Bunu memleket meselesi sayıyor, dert ediniyoruz. Eğitim konusunda bizimle aynı noktada dert ortağı olanlar çok fazla. Onlarla dertleşeceğiz. Ülkenin en önemli çıkış kapısı olarak eğitimi görüyoruz. Bu ortak derde duyarsız olanlar da görmezden gelinemez. Onlar da zamanla kendilerini gözden geçireceklerdir diye ümit ediyoruz” dedi ve bu çalışmalarda yer alan herkese müteşekkir olduğunu sözlerine ekledi. »Haber Merkezi