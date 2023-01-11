Köy okulları değerlendiriliyor

Müdür Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığımızca, köy okullarının aktif eğitim birimleri olarak kullanılması ‘Köy Yaşam Merkezleri’ konsepti altında başlatılan proje kapsamında Yozgat'ta daha önce yaşam merkezine dönüştürülen 5 binada kurslar düzenlenmiş olup 5'inde ise 58'i ilkokul, 26'sı okul öncesi olmak üzere 84 öğrencimiz kendi köyünde eğitim görüyor.” dedi.

Yazıcı yaptığı açıklamada; “Köy Yaşam Merkezlerimizde halkımızın daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan din eğitimi, okuma yazma, giyim üretim teknolojisi, el sanatları teknolojisi, kuaförlük, çocuk gelişimi ve eğitimi, aile eğitimi, dekoratif ahşap süsleme ile sürü yönetimi elemanı kurslarında 365 vatandaşımız eğitim almaktadır. Aynı zamanda planlamaya ek olarak kapalı haldeki 41 okulumuzun da köy yaşam merkezine dönüştürülmesine karar verilmiş olup çalışmalar başlamıştır.

Okullarımızın Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürülmesinin ardından gerekli eğitim ortamı hazırlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Köylerinde Köy Yaşam Merkezi açılan vatandaşlarımızın İstekleri ve ilgileri doğrultusunda Halk Eğitim Merkezlerimize yapılan müracaatlar neticesinde her türlü kursu açma olanağına sahip olduğumuzu hatırlatır, tüm Vatandaşlarımızı Köy Yaşam Merkezlerine bekleriz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi