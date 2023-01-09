Köy köy eğitimler devam ediyor!

Ziyaretleri esnasında kısa süreli çay sohbetlerinde öğretmenlere "Okulda ve Çevrede Proje Çalışmaları" konusunda düşüncelerini paylaşan ve onların özgün yaklaşımlar geliştirerek yapabilecekleri konusunda fikir vermeye çalışan Profesör Dr. Böyükata, öğrencilerin hayallerini tahrik edip ortaya çıkartacak biçimde "Ben de yaparım!" başlığı etrafında onları heyecanlandırıp meraklarını tahrik ederek özgüven aşılamaya ve heyecan uyandırmaya çalışıyor.

Gümüşsu İlkokulu ve Ortaokulunda "Gümüşsu'dan da İbn-i Heysem çıkabilir" ve Yavuhasan İlkokulu ve Ortaokulunda "Yavuhasan'dan da Farabi çıkabilir" başlıkları etrafında bilim insanları ve onların yaptıkları üzerinden söyleşiler açıp farkındalık oluşturan Böyükata, okulların bütün sınıflarını ziyaret ederek her öğrenciyle ayrı ayrı göz teması kurup onları bilim okuryazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, sağlık okuryazarlığı konularına yönelik hareketlendirmeye ve bilinçlendirmeye katkı verecek bilgiler paylaştı. Öğrencilerin sorularına cevap verdi.

Programda, öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere, eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeler de teslim edildi. Katkılarından dolayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkan Yardımcısı Kadim Budak, YOBÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, YOBÜ Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Hülya Şimşek, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Almanya'nın Augsburg şehrinden iş insanı Hüseyin Gözlügöl ve ailesine, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, Orman Genel Müdürlüğünden Başmüfettiş Ali Şimşek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doç. Dr. Ertan Ercan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doç. Dr. Feridun Hakan Özkan ve eğitime destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.

Gerçekleştirilen programdan duydukları memnuniyeti ifade eden Gümüşsu İlk ve Ortaokulu Müdürü Hüseyin Tekin ve Yavuhasan İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Gökmen, fedakârca “Köyde Okuma Etkinlikleri” için köy köy dolaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ettiler.

Kırsal kesimlerde eğitim faaliyetleri yürütülen okulların “butik okullar” olduğunu belirterek, bu okulları “Köy Koleji” olarak adlandıran Böyükata, bu okullarda bire bir eğitim verilebildiğini ifade etti ve “Öğrencilerin birlikte iş yapabilmeleri çok önemlidir. Beraber çalışma yapabilecek şekilde yetiştirmek gerekir. Bunun yolu ise öğretmenlerin kendi aralarında birlikte iş yapmalarıdır. Bu şekilde bir şeyler yapmak daha etkili olacaktır. Okul içerisinde iki öğretmenin ders aralarında, koridorda bir araya gelip okudukları kitaplar hakkında konuştuklarını ve kendi aralarında okudukları kitabı tartıştıklarını, sonra o kitapları karşılıklı değiştirip bir birlerinin tavsiye etkileri kitapları okumaya devam ettiklerini gören öğrencileri bir hayal ediniz. O çocuklar üzerindeki olumlu etkiyi bir düşününüz. Ne kadar doğru bir yol olmaz mı? Yine birkaç öğretmenin öğrencileri için bir etkinliği birlikte okulda gerçekleştirdiklerini öğrencilerin görmesinin sağlanmasının olumlu yansımalarının olacağını bir düşününüz. Bu tür dayanışmacı anlayışla çalışmalar yapan öğretmenlerin görev yaptıkları okulda ve çevrede çok büyük izler bırakacağını aşikârdır.” dedi ve öğrencilerin proje faaliyetlerine dâhil edilmesi gerektiğinin altını çizerek TÜBİTAK programlarını değerlendirmelerini önerdi.

Etkinlikler için gittiği bu programlarda Böyükata’ya yol arkadaşlığı eden YOBÜ’den emekli Öğretim Görevlisi Abdullah Doğan, yürütülen çalışmanın ne denli kıymetli ve önemli olduğuna yönelik yaptığı değerlendirmesinde, doğru zamanda doğru dokunuşlar olarak gördüğünü belirterek devam ettirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının yararlı olacağını söyledi.

Programın Yavuhasan Köyündeki bölümüne iştirak eden Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, davetlerini kırmayarak yörede yürütülen eğitim faaliyetlerine yaptığı katkılarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti ve sevgiyle besledikleri öğrencileriyle bir araya gelmesinin ve çocuklara mentörlük yapıyor olmasının, kırsala yönelik yoğun ve yorucu içerikli programlarını sürdürüyor olmasının değerli olduğunu vurgulayarak, öğrenciler için faydalı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Programların devamında günün sonunda Kadışehri İlçe Kaymakamı Yunus Polat ile de bir araya gelinerek yapılan çalışmaların eğitim açısından önemi ve daha farklı yapılması gerekenlerin hangi ihtiyacı giderebileceği gibi konularda düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya kaymakam tarafından da teşekkür edildi. »Haber Merkezi