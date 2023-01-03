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Konferans salonu ve zekâ sınıfı yenilendi

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu ‘Bir İz Bırak’ öğrenci topluluğu üçüncü sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sırçalı Şehit İdris Öztürk İlkokulu’nun konferans salonu ve zekâ sınıfını yenilendi. 

03 Ocak 2023 Salı 02:00
Konferans salonu ve zekâ sınıfı yenilendi

Topluluk öğrencileri akademik danışmanları Öğretim. Görevlisi. Merve Güler öncülüğünde, yapıda öncelikle gözlem ve incelemeler yapılmış sonrasında ise sınıfın rölevesini alarak teknik çizimleri hazırlanmıştır. Elde edilen teknik çizimler doğrultusunda üç boyutlu tasarım ve karar sürecine geçildi.
Proje kapsamında bölgede onarım ve yenilemeye ihtiyaç duyulan köy/kardeş okullar belirlendi. Topluluğun üçüncü sosyal sorumluluk projesi olan Sırçalı Şehit İdris Öztürk İlkokulu konferans salonu ve zekâ sınıfı için ihtiyaç analizi belirlenerek (metraj alınması, rölöve çizimlerinin yapılması) proje ekibiyle beraber tasarım ve öneriler geliştirildi. 
Düzenlenen seminere Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Boğazlıyan Bozok Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Kocakaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Oymak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. »Haber Merkezi

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Konferans Salonu Ve Zekâ Sınıfı Yenilendi
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