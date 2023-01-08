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Kitaplar teslim ediliyor

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülük ettiği hayırseverler tarafından finanse edilen gezi projesi için hayırseverlerden gelen kitaplar okullara teslim edildi. 

08 Ocak 2023 Pazar 02:12
Kitaplar teslim ediliyor

9, 10, 11 ve 12’nci sınıflara yönelik gerçekleştirilen projede, ilçede öğrenim gören lise 9, 10, 11, ve 12’nci sınıf öğrencilerine; dini, tarihi, kültürel ve ahlaki değerlerimizin kitaplar ile kazandırılması ve pekiştirilmesi amaçlanıyor
Proje kapsamında okunan kitaplardan sınav olacaklar ve ilk 30’a giren öğrenciler İstanbul gezisi ile ödüllendirilecek.
Düzenlenen proje ile ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Çok Okuyan Çok Gezer Projesi kapsamında hayırseverlerimiz tarafından tedarik edilen kitaplar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Lise okul müdürlerine teslim edildi. Projemizin hayırlara vesile olmasını temenni eder, kitapların temini noktasında destek veren Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Durak Arkan, Yusuf Coşan, Rıfat Duran, İstanbul Yozgatlılar Federasyon Başkan vekili aynı zamanda İstanbul Sarıkayalılar Federasyon Başkanı Tarık Şahin beylere ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Kitaplar Teslim Ediliyor
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