Belediye Başkanı Erkut Ekinci, bir kitabı okudukça, içindeki dünyanın da giderek genişlediğini ve zenginleştiğini vurguladı.

Okunulan kitapların dünyayı güzelleştirdiği ve zenginleştirdiğini söyleyen Başkan Ekinci, Kütüphane Haftası’nı kutladı.

Çocuklarla bir araya gelerek kitaplar okuyan Başkan Ekinci, “Kitabın yararlarının anlaşılması ve sayılarının çoğalması sonucu kitaplıklar oluştu. Kitaplıkların gelişmesi ile kütüphaneler meydana geldi. Millî Eğitim Bakanlığı, Mart ayının son pazartesi günü başlayan haftanın Kütüphane Haftası olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştır. Hafta süresince kütüphanenin önemi anlatılır. Halk, kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirilir. Okullarımızda kütüphanenin yararlarından söz edilir. Kütüphanelerde uyulması gerekli kurallar öğretilir. Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir. Kitap ruhun ilacıdır. Okuduğumuz kitapların dünyamızı güzelleştirmesi ve zenginleştirmesi dileğiyle Kütüphane Haftası kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Selma Şahin