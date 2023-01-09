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Kitap okuma günleri devam ediyor

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, 2018 yılında başlatılan “Kitap Sizden Çay Bizden” kitap okuma günlerinin devam ettiğini söyledi.

09 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Kitap okuma günleri devam ediyor

Başkan Uğuz, kitap okumanın farklı dünyalara açılan kapıları aralamanın en iyi ve keyifli yolu olduğunu belirtti. 
Uğuz yaptığı açıklamada; “Hiç göremeyeceğimiz yerleri görmek, şahit olamayacağımız hikâyelerin içerisinde yaşamak, en doğru bilgilere ulaşmak adına atılabilecek en güzel adım. Gençlerinin kendini geliştirebilmenin ilk yolunun kitap okumak ve okuma alışkanlığının kazandırılması olduğunu çok iyi biliyoruz.  Okuduklarından edindikleri yeni bilgi ve deneyimlerle gençlerin genel kültürü ve düşünce evreni zenginleşiyor. Kitap okumak kişilik gelişimi için de önemli. Gençler çoğu zaman kendilerini kitabın kahramanıyla bir serüvenin içinde buluyor. Bu serüven boyunca karşılaşılan farklı karakterler ve yaşam deneyimleri empati duygularını geliştiriyor, sorunlar karşısında gösterilen cesaretin, gayret etmenin, yardımlaşmanın ve sabretmenin kendi yaşamlarına uygulayabilecekleri örneklerini görüyorlar. Bazen de kendi yaşadıkları, dile getirmekte hatta nasıl anlamlandıracaklarını bilmedikleri deneyimlerle ilgili farkındalık kazanıyorlar.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.01.2023 15:03
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