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Kitap hediye etti

Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesinde, Belediye Başkanı Menderes Baran ilçede eğitim veren Yenipazar İlkokulu ve Aşağı Sarıkaya İlkokullarını ziyaret etti.

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Kitap hediye etti

Ziyarette sınıfları tek tek gezen Başkan Baran öğrenciler ile sohbet etti. Ziyarette öğrencilere kitaplar hediye eden Baran, “Günü kurtarmanın hesabını değil, yarınları inşa etmenin planını yapıyoruz.” dedi.  
Daha sonra öğretmenler ile bir araya gelen Baran, “Bugün kasabamızda bulunan Yenipazar İlkokulu ve Aşağı Sarıkaya İlkokullarını ziyaret ettik. Çocuklarımıza kitaplar hediye edip sohbetler ettik. Öğretmenlerimiz ile sohbet ettik. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, gözlerindeki mutluluk her şeye değer. En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır.” dedi. »Haber Merkezi 

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