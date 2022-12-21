Kitap buluşmalarına devam

Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra arabaşı ikramının da yapılacağı program 21 Aralık 2022 tarihinde Sorgun’da dernek ofisinde düzenlenecek.

Yozgat'tan katılacak gençler için ücretsiz servislerinin olacağını dile getiren Dernek Başkanı Halil Uğuz, "Kitap Sizden Çay Bizden" kitap okuma günlerimizle amacımız gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve farkındalık oluşturmaktır. Kitap okumak, farklı dünyalara açılan kapıları aralamanın en iyi ve keyifli yoludur. Hiç göremeyeceğimiz yerleri görmek, şahit olamayacağımız hikâyelerin içerisinde yaşamak, en doğru bilgilere ulaşmak adına atılabilecek en güzel adımdır. Gençlerinin kendini geliştirebilmenin ilk yolunun kitap okumak ve okuma alışkanlığının kazandırılması olduğunu çok iyi biliyoruz.” dedi. »Haber Merkezi