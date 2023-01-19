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‘Kış Okulları’ hayata geçecek

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de “bilim”, “sanat”, “matematik” ve “İngilizce” olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar için hazırlıklarını tamamladı.

19 Ocak 2023 Perşembe 02:00
‘Kış Okulları’ hayata geçecek

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 20 Ocak’ta 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla ilk kez geçen yıl yaz tatilinde açılan “yaz okulları”, velilerden gelen yoğun talep üzerine Bakanlığı harekete geçirdi. Bakanlık, 2 haftalık yarıyıl tatilinde de yaz okulu çerçevesini genişleterek tüm kursları açma kararı aldı. Bu çerçevede bu yıl ilk kez “kış” döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, 21 Ocak’ta başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. »Haber Merkezi

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Kış Okulları Hayata Geçecek
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