‘Kış Okulları’ hayata geçecek

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 20 Ocak’ta 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla ilk kez geçen yıl yaz tatilinde açılan “yaz okulları”, velilerden gelen yoğun talep üzerine Bakanlığı harekete geçirdi. Bakanlık, 2 haftalık yarıyıl tatilinde de yaz okulu çerçevesini genişleterek tüm kursları açma kararı aldı. Bu çerçevede bu yıl ilk kez “kış” döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, 21 Ocak’ta başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. »Haber Merkezi