İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan, topluma yön veren, kıymetli öğretmenlerimizin heyecanını paylaşıyor, iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum.” dedi.

Aksoy yapmış olduğu açıklamada, “Öğretmenliği meslekten öte bir yaşam biçimi haline getiren, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlayan toplumun cefakar yapı taşlarısınız. Gelecek neslimiz sizlerin gayretleri ile inşa edilmektedir. Göz nuru çocuklarımızın yetişmesinde, ulaştıkları bütün başarılarda, iyiliklerde, güzelliklerde payınız büyük. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ilçemizde göstermiş olduğunuz fedakar, gayretli ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim hayatınızda bir dönemi tamamlayarak karnelerinizi aldınız. Gayretlerinizden dolayı hepinizi içtenlikle kutluyorum. Bizim ve aileniz için önemlisiniz. Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Karnenizin sadece bir araç olduğunu, başarının büyük bir çaba ve özveri ile geleceğini unutmayın. Yarıyıl tatilini hem dinlenme, hem kendinizi geliştirme, hem de eksikliklerinizi gözden geçirmek için kazanç olarak görün. Daima okuyun, kitapların sizin en iyi dostunuz olduğunu unutmayın sevgili öğrencilerim. En değerli varlığımız olan çocuklarımızın başarılarının sadece akademik notlardan ibaret olmadığını, çocuklarımızın sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel potansiyellerinin karnelere sığmayacak zenginliğe sahip olduğunu unutmayınız. Ortak amacımız çocuklarımızın iyi bir evlat, iyi bir vatandaş ve en nihayetinde iyi bir insan olmaları yolunda onlara rehberlik etmektir. Bizler çocuklarımıza sevgi, hoşgörü ve sabır duyguları ile destek olmalı, yakından ilgilenerek onlara güven vermeliyiz. Emekleriniz ve işbirliğiniz için teşekkür ederim. Öğrencilerimizin kültürden sanata, bilimden değerlerimize, spordan doğaya birbirinden anlamlı ve keyifli etkinliklerle nitelikli zaman geçirmelerini diliyorum. Okul bahçelerinde ve sınıflarımızda neşeli seslerinizin duyulacağı, güzel günlere kadar aileniz ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yarıyıl tatili geçirmenizi diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi. »Haber Merkezi