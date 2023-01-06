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Katılım yoğun

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut ve Şube Müdürü Mehmet Özkan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda devam eden Destekleme Yetiştirme Kursunu (DYK) ziyaret etti.

06 Ocak 2023 Cuma 02:00
Katılım yoğun

Öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, kurslar hakkında sohbet ederek derslerinde başarılar diledi. 
Daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Korkut, değerlendirmelerde bulundu.
Kurslara yoğun katılım olduğunu dile getiren Korkut, “Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kurslarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı oldukça mutlu olduk. DYK kurslarının verimli bir şekilde devam etmesinde emeği olan idareci ve öğretmenlerimiz ile kurslara katılan öğrencilerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

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Katılım Yoğun
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