Karne heyecanı

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitim süreçlerinin başarıyla tamamlanmasında özveriyle gayret eden; 844 yönetici, 5 bin 863 öğretmen ve bin 743 personel olmak üzere 8 bin 450 çalışanın görev aldığını söyledi.

Yazıcı yarıyıl tatili dolayısıyla yaptığı açıklamada; “2022-2023 Eğitim-öğretim yılı 1. Dönemi tamamladık ve artık sömestr tatiline gireceğiz. Sömestr tatili yoğun geçen eğitim sürecinin yorgunluğunu atabileceğimiz bir ara dinlenme ve toparlanma için fırsat günleridir. Yenilenmek, dinçleşmek motive olmak için önemli bir dönemdir. Çocuklarımız birinci sömestrin tamamlanmasıyla karnelerini alacak ve eksikliklerini görme fırsatını bulacaklar, çalışmalarını, çalışma alışkanlıklarını, plan ve programlarını yeniden gözden geçireceklerdir. Sömestr tatili bu nedenle önemli bir fırsattır.” dedi.

Yazıcı açıklamasının devamında, “Saygıdeğer Velilerimiz;

Karnedeki notlar çocuklarınızın sadece girdikleri sınavlardan aldıkları sonuçların göstergesidir. Çocuğunuzun tümden başarılı ya da başarısız olduğunun/olacağının bir göstergesi değildir. Bu nedenle karneye gerektiğinden fazla anlam yüklememelisiniz. Karnedeki sonuçlar çocuklar kadar ebeveynlere de aittir. Bu ara tatil ile Ebeveynler de çocuklarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirip getiremediklerini düşünme fırsatı bulacaklardır. Karnede zayıf notların olduğunu gören anne ve babalar, üzüntü, hayal kırıklığı, kızgınlık gibi duygular yaşayabilirler. En çok yapılan yanlışlıkta çocuklarını kardeşiyle veya diğer çocuklarla kıyaslamaktır. Şunu iyi bilmeliyiz ve anlamalıyız ki her çocuk tektir ve özeldir. Hiçbir çocuğun ilgisi, yeteneği, çalışma ortamı, çalışma alışkanlıkları, kapasitesi aynı değildir. Çocukların karne notları ister iyi ister kötü olsun, aileler çocuklarını sevdiklerini, desteklediklerini, her zaman onların yanında olduklarını verecekleri tepkilerle onlara hissettirmeliler. Çocukların koşulsuz sevgiye, kabule, desteğe, ilgiye daha çok ihtiyaçları olduğu gerçeği de unutulmamalıdır

Sayın Veliler;

Sömestr tatili çocuklarınızla birlikte vakit geçirmek için önemli bir fırsat ve dönemdir. Birlikte yapılacak geziler, spor, bisiklet kullanma, futbol maçı gibi aktiviteler sağlık açısından faydalı olacağı gibi ailede birlik ve beraberliğe pekiştiren güçlü motivasyonlardır. Sinemaya, tiyatroya gitmek hoşça vakit geçireceğimiz yerlerdir. Kütüphaneye gitmek, kitap satılan yerleri gezmek, müzeleri ziyaret etmek eğitim ve kültürel gelişime önemli katkılar sağlayacaktır.

Sevgili Öğrenciler,

Sömestr tatilini boş zaman olarak değil planlanmış aktivitelerin olduğu, kendimizi gerçekleştirmeye, bilgi ve beceri edinmeye doğru yönlendirmeliyiz. Bu ara tatili öncelikle ailemizle, aile büyüklerimizle, arkadaş çevremizle daha fazla bir arada olma ve birlikte etkinlikler, aktiviteler yapmak içinde değerlendirebilirsiniz. Yapılacak doğa yürüyüşleri, müze ziyaretleri, spor aktiviteleri, sinema, tiyatro vb. etkinlikler sizlerin moral ve motivasyonunuzu yükseltecektir. Yorgunluğunuzu bu şekilde atmak sizi iyi hissettirecek, mutlu olmanızı sağlayacaktır. Böylelikle tatilden keyif alacak ve daha verimli bir dinlenme dönemi geçireceksiniz.

Bu duygu ve temennilerle çocuklarımızın yetişmesinde büyük bir özveriyle gayret eden değerli meslektaşlarıma, velilerimize, eğitime katkı veren ve destek olan herkese teşekkür eder, eğitim camiamız ve öğrencilerimize mutlu bir tatil temennisi ile sağlık ve esenlikler dilerim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi