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Karadağ’dan ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Osman Nuri Çelik'i ziyaret etti.

21 Aralık 2022 Çarşamba 02:54
Karadağ’dan ziyaret

Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ ve beraberindeki heyet, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Osman Nuri Çelik'i KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Dönem Başkanlığı devir teslim töreni toplantısı öncesinde makamında ziyaret etti.
Ziyarette iki üniversite arasında ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği adına yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Osman Nuri Çelik, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkürlerini iletti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
KARADAĞDAN ZİYARET
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