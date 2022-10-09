Kandil programı

Düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Şirin Altay, eşi Elif Altay, İlçe Müftüsü Recep Şimşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tüm vatandaşların Mevlid Kandilini kutlayan Kaymakam Mehmet Şirin Altay, “Programın düzenlenmesinde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.” dedi. »Haber Merkezi