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Kahvaltıda buluştular

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Okuyorum-Anlatıyorum Projesi aralıksız devam ediyor.

29 Aralık 2022 Perşembe 02:14
Kahvaltıda buluştular

Proje kapsamında İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, bu hafta Şehit Nuri Çelik İlkokulu öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi. 
Proje hakkında açıklamalarda bulunan Aksoy, “Okuyorum-Anlatıyorum Projesi kapsamında Şehit Nuri Çelik İlkokulu öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldik. Öğrencilerimiz kahvaltı eşliğinde kitaplarını değerlendirdiler ve proje hakkında düşüncelerini ifade ettiler. Öğrencilerimizin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine destek olmaya, geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızı her yönden yetiştirmeye çaba göstereceğiz. Sahada heyecan ve kararlılıkla çalışan ve projeye önem veren idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Kahvaltıda Buluştular
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