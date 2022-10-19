Kadışehri okuyor

Proje kapsamında Kadışehri ilçesinde tüm okullarda ilk dersin 20 dakikası tüm öğrenciler kitap okuyor.

Okullarda düzenli olarak kitap okuma etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “ESER Projesi kapsamında okullarımızda düzenli olarak devam eden okuma etkinliğine bugün Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulunda yaparak okumanın güzelliğini meslektaşlarımızla birlikte yaşadık. Okuma sonrası ise öğrencilerimizle kitap değerlendirmesi yaparak onların düşünme becerilerine katkı sağlamaya çalıştık. Öğrencilerimizin bilişsel ve duyusal gelişimlerine katkı sağlayan bu projeyi okullarında aktif bir şekilde uygulayan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi

