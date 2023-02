Kadınlara özel eğitim

Yapmış olduğu projeler ve eğitim faaliyetleri ile gençlerin yanında olan SORGED bir projeye daha imza attı.

Koç Holding, Aygaz, Yönderle Akademi ve Sorgun Gençlik Derneği işbirliğiyle “W-energy FOR EQUALITY-Teknoloji ve İnovasyonda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” seferberliği kapsamında W-energy For Innovation projesi yürütülecek.

Projeye gençleri davet eden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Koç Holding, Aygaz, Yönderle Akademi ve Sorgun Gençlik Derneği işbirliğiyle “W-energy FOR EQUALITY-Teknoloji ve İnovasyonda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” seferberliği kapsamında yürütülecek olan W-energy For Innovation projesine davetlisiniz. Proje kapsamında Temel Girişimcilik Programı, İleri Seviye Girişimci Yetiştirme Programı, Hackhathon ve Aygaz Staj olanakları olmak üzere genç kadın yetenekler 4 aşamalı bir öğrenme yolculuğu ile desteklenecektir. Temel Seviye Girişimcilik Programının kapsamı: Öz Liderlik Becerileri, Takım Dinamikleri ve Takım Kültürü Oluşturma, Temel Girişimcilik Çerçevesi, Temel Girişimcilik Modelleri, Girişim Fikri Oluşturma ve Geliştirme, Tasarım Odaklı Düşünme, Girişim Sunumu Oluşturma, Asansör Konuşması eğitimleri verilecek.” dedi.

Projenin başvuru şartları hakkında açıklamada bulunan Başkan Uğuz, “Teknoloji ve inovasyona ilgili, kendini geliştirmeye istekli, tüm seviyelerden 18 - 40 yaş arasında Kadın yeteneklerin başvurusuna açık iki günlük online/çevrimiçi eğitim programıdır. 18- 19 Şubat 2023 saat 18.00-22.00 arası sizleri de bu keyifli öğrenme yolculuğunun ilk durağına bekliyoruz. Son başvuru tarihi 11 Şubat 2023 saat 23.59’dur.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi