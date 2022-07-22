İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Koordinesinde başlatılan erkek odaklı şekilde yürütülen, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yaygın eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında, en az 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma projesi, Boğazlıyan ilçesinde uygulanmaya başlandı. Boğazlıyan merkez, köy ve belde muhtarlarına akabinde Gençlik Merkezi çalışanlarına, ‘Kadına El Kalkmaz’ mottosuyla bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verilerek, broşür dağıtıldı. »Haber Merkezi