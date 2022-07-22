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Kadına yönelik şiddetle mücadele

Boğazlıyan ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık projesi kapsamında eğitim verilmeye devam ediyor.

22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Kadına yönelik şiddetle mücadele

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Koordinesinde başlatılan erkek odaklı şekilde yürütülen, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yaygın eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında, en az 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma projesi, Boğazlıyan ilçesinde uygulanmaya başlandı. Boğazlıyan merkez, köy ve belde muhtarlarına akabinde Gençlik Merkezi çalışanlarına, ‘Kadına El Kalkmaz’ mottosuyla bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verilerek, broşür dağıtıldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kadına Yönelik şiddetle Mücadele
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