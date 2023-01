Kabayel teşekkür etti

Kabayel yaptığı açıklamada; “Bir ülke ancak mütefekkirin yaktığı ışıkla geleceğe emin adımlarla yürür. Ülkemizin aydınları Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanları yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen ülkeye duydukları sevdayla çalışmaya devam etmektedirler. Türk Eğitim Sen olarak çalışanların mutlu olacağı müreffeh ve büyük Türkiye'yi inşa etmek için mücadelemize devam ediyoruz.

İlk emri Oku! olan bir dine mensup olan bir millet… İlim Çin’de bile olsa gidip alınız hadisi ile ilim ve alim peşinde koşan bir inanç…

Bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur benim için şereftir, anlayışıyla dünyaya medeniyet öğreten bir millet…

Dünyanın her yerinde, öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır, anlayışıyla eğitimciye verilen değer bugünkü kültür ve medeniyet yapımızın oluşmasındaki temel anlayış felsefesi olmuştur.

Bir eğitim ve öğretim yılının 1.dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Her türlü olumsuz duruma karşı Milli hassasiyetlerimizi dikkate alarak, manevi değerlerimizi ön plana çıkartarak Milli birlik ve beraberlik anlayışımız doğrultusunda devleti ebedi müddet, devleti ebed adalet anlayışıyla birer mütefekkir olarak ülkemizin geleceğine sahip çıkacak çocuklarımızı bir münevver ışığıyla yetiştirmeye devam eden tüm eğitim çalışanlarına, Öğretmenlerimize müteşekkiriz. Türkiye; Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak ülkümüzle geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Çağdaş Türkiye ancak özveri ile çalışan öğretmenlerimizle inşa edilecektir. Hep birlikte başaracağız. Cumhuriyetimizin 100.yılı Türk Yüzyılı olacaktır. Tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, eğitim çalışanları 100.yılı Türk Yüzyılı yapmak, ilk günkü heyecanı yaşamak ve yaşatmak, aynı duyguyla başlamak için ara tatilde Milli Mücadele ve Atatürk kitaplarını elimizden düşürmeyelim. Okuyalım, okutalım. Eğitimin her kademesinde, emek sarf eden eğitim çalışanlarına teşekkür ederiz. “ »Haber Merkezi