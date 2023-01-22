“İyi tatiller”

Akkan yayınlamış olduğu mesajında; “2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1’inci dönemini, ilçemiz genelinde 18 okulumuz, yaklaşık 300 öğretmen kadromuz ve 3 bin 360 öğrencimizle, bitirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Dönem boyunca yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak kısa bir dinlenme molası verecek olan öğrenci ve öğretmenlerimizin ikinci döneme aynı şevk ve azimle tekrar başlayacaklarına inanıyorum. Çekerek İlçe Milli Eğitim camiası olarak bizlere emanet edilen çocuklarımızın akademik anlamda en iyi şekilde eğitim almalarını; yerli ve milli değerlerimizi özümsemiş, hür iradesiyle değerlerini savunmayı karakter haline getirmiş bireyler olarak yetişmelerini en önemli hedefimiz olarak belirtiyor; eğitim öğretimde bir bütünün ayrılmaz tarafları olan öğretmenlerimize, velilerimize ve diğer paydaşlarımıza müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Çekerek ilçemizin ve ülkemizin eğitim öğretim sürecine katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyor, tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin bereketli bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum." dedi.

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